Curier Județean

Scăpări de gaze la un bloc din Ocna Mureș: peste 10 persoane s-au autoevacuat. S-a confirmat prezența unei concentrații reduse pe casa scării

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Scăpări de gaze la un bloc din Ocna Mureș: peste 10 persoane s-au autoevacuat. S-a confirmat prezența unei concentrații reduse pe casa scării

Pompierii din Aiud au intervenit, joi, în orașul Ocna Mureș, pentru asigurarea măsurilor de siguranță, după ce a fost semnalată o posibilă scăpare de gaz într-un bloc de locuințe de pe strada Aleea Independenței. 

Peste 10 adulți și 2 copii s-au autoevacuat.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice ca urmare a semnalării prin intermediul SNUAU 122 a unei scăpari de gaz pe casa scării in loc. Ocna Mures, str. Aleea Independentei.

Ca urmare a masuratorilor efectuate de către echipajele specializate a operatorului de distribuție de gaz, se confirmă prezența unei concentrații reduse a gazului metan pe casa scării, fără pericol de explozie. 

Ca masură preventivă, locatarii (11 adulți și 2 copii) de la cele 9 apartamente ale scării de bloc afectate s-au autoevacuat. A fost oprită alimentarea cu gaz cât și alimentarea cu energie electrică și se lucrează în continuare pentru ventilarea spațiilor.

Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apa și spumă si SVSU Ocna Mureș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 secunde

în

30 ianuarie 2026

De

Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în acest an, lista medicamentelor compensate și gratuite va fi completată cu 33 de noi medicamente, iar lista de boli pentru care sunt compensate substanțele deja incluse va fi extinsă. „Pentru pacienţi, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Activitate de instruire pentru 50 de cadre militare din Sebeș, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Activitate de instruire pentru 50 de cadre militare din Sebeș, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră” Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sebeș și ai Serviciului Rutier Alba au desfășurat, vineri, 30 ianuarie 2026, o activitate de instruire rutieră adresată cadrelor militare din municipiul Sebeș, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră”, acțiune […]

Citește mai mult

Curier Județean

31 ianuarie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri vor acționa sâmbătă, 31 ianuarie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult