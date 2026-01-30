Scăpări de gaze la un bloc din Ocna Mureș: peste 10 persoane s-au autoevacuat. S-a confirmat prezența unei concentrații reduse pe casa scării

Pompierii din Aiud au intervenit, joi, în orașul Ocna Mureș, pentru asigurarea măsurilor de siguranță, după ce a fost semnalată o posibilă scăpare de gaz într-un bloc de locuințe de pe strada Aleea Independenței.

Peste 10 adulți și 2 copii s-au autoevacuat.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice ca urmare a semnalării prin intermediul SNUAU 122 a unei scăpari de gaz pe casa scării in loc. Ocna Mures, str. Aleea Independentei.

Ca urmare a masuratorilor efectuate de către echipajele specializate a operatorului de distribuție de gaz, se confirmă prezența unei concentrații reduse a gazului metan pe casa scării, fără pericol de explozie.

Ca masură preventivă, locatarii (11 adulți și 2 copii) de la cele 9 apartamente ale scării de bloc afectate s-au autoevacuat. A fost oprită alimentarea cu gaz cât și alimentarea cu energie electrică și se lucrează în continuare pentru ventilarea spațiilor.

Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apa și spumă si SVSU Ocna Mureș

