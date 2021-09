Scandal și lovituri pe o șosea din Alba: Ce pedeapsă au primit doi tineri care au agresat un bărbat după ce i-au blocat mașina în trafic

Doi tineri din Ighiu, au fost condamnați la plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, pentru infracțiunile de lovire și alte violențe și pentru distrugere. Aceștia au agresat un alt bărbat lovindu-l cu o bătă peste picioare și abdomen, după ce în prealabil intraseră cu mașina în autoturismul în care se afla victima.

Scandalul a izbucnit pe fondul unui conflict mai vechi, izbucnit la o petrecere de Revelion din comuna Arieșeni, la care cei implicați participaseră cu o săptămână mai devreme.

Astfel, din declarația persoanei vătămate reiese că, în perioada 30 decembrie 2018-02 ianuarie 2019, acesta împreună cu niște prieteni, au fost în localitatea Arieșeni pentru a-și petrece revelionul. Cu această ocazie, la aceeași cabană, a venit și inculpatul, iar în noaptea de revelion, aflându-se în stare de ebrietate, a ascultat muzică la o intensitate mare, deranjând astfel pe celelalte persoane prezente. De aceea, numitul P.I.F. a oprit muzica și, astfel, a iscat un conflict cu inculpatul A. A. A.

„În data de 06.01.2019, în jurul orelor 19.45, pe drumul comunal din localitatea Ighiu, pe fondul unor situații conflictuale preexistente cu persoana vătămată C.C. C., inculpații l-au abordat pe acesta în timp ce se deplasa în autoturismul marca BMW, condus de martorul P. I. F., inițial intrând pe contrasens cu autovehiculul Nissan Terrano, condus de B. B. B. și acroșând ușor autoturismul persoanei vătămate în zona stânga-față, iar apoi inculpații au coborât din autovehicul și au deschis portiera stânga-față a autoturismului BMW și inculpatul B. B. B. l-a prins de picioare pe C.C. C. și a încercat să îl tragă afară din mașină, iar inculpatul A. A. A. l-a lovit pe C. C. C. cu o bâtă peste picioare și abdomen, totodată lovind și autoturismul, cauzându-i persoanei vătămate leziuni traumatice ce au necesitat un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale și producând avarii autoturismului BMW aparținând persoanei vătămate C. C. C.”, se arată în actul de sesizare.

Decizia Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, e putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.