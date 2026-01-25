Curier Județean

SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Un bărbat de 44 de ani din Albac, a afost reținut de polițiști după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 ianuarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Albac au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din comună, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 14.10, în timp ce se afla la locuința cumnatului său, în vârstă de 33 de ani, din comuna Albac, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, bărbatul de 44 de ani ar fi distrus ușa de acces și un geam din locuință.

Totodată, l-ar fi amenințat cu acte de violență, pe bărbatul de 33 de ani.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și amenințare.

