SCANDAL în Alba: Tânăr, REȚINUT după ce a agresat un bărbat. Un alt individ i-a furat cheile mașinii și 3.000 de lei
SCANDAL în Alba: Tânăr, REȚINUT după ce a agresat un bărbat. Un alt individ i-a furat cheile mașinii și 3.000 de lei
Un bărbat de 28 de ani, din comuna Șibot, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat un bărbat din Cugir în urma unui conflict.
În timpul altercației, un alt bărbat ar fi profitat de neatenția victimei și i-ar fi furat din autoturism cheia din contact și 3.000 de lei, fiind cercetat pentru furt calificat.
Conform IPJ Alba, la data de 25 iunie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din comuna Șibot, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 21 iunie 2026, în urma unor discuții contradictorii, acesta ar fi agresat fizic un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Cugir, timp în care, profitând de neatenția celui din urmă, un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani i-ar fi sustras, din interiorul autoturismului, cheia din contact și suma de 3.000 de lei.
Pe numele bărbatului de 47 de ani, a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Cercetările sunt continuate.
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