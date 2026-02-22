Salariul minim 2026 | Cu cât va crește salariul minim în România de la 1 iulie: Analiză în Guvern

Cu cât va crește salariul minim în România de la 1 iulie 2026: Analiză în Guvern

Guvernul a discutat în ședința de joi, 19 februarie 2026, în primă lectură, proiectul de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, act normativ care prevede majorarea acestuia la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Conform proiectului de hotărâre de Guvern promovat de Ministerul Muncii, „începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (…) se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”.

La aceeași dată, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1506/2024, care stabilește în prezent nivelul salariului minim la 4.050 de lei brut lunar.

Modificarea a întâmpinat rezistență în interiorul Guvernului. Potrivit unor surse politice, ministrul Finanțelor ar fi dorit amânarea creșterii, însă intrarea în primă lectură în Guverfn pune în mișcare mecanismul decizional, scrie stiripesursero.

Conform notei de fundamentare, majorarea propusă reprezintă o creștere de 6,8% față de nivelul aplicabil în luna iunie 2026, când salariul minim brut va fi de 4.050 lei.

Nota de fundamentare arată că România a finalizat în februarie 2025 transpunerea Directivei (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate, fiind îndeplinit și jalonul 392 din PNRR, care presupune instituirea unui mecanism obiectiv și sistematic de stabilire a salariului minim.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 35/2025, salariul minim se actualizează anual cu suma dintre rata medie anuală a inflației prognozate și rata de creștere reală anuală a productivității muncii prognozate, conform unei formule stabilite în acord cu legislația europeană.

Estimarea preliminară pentru 2026 a fost prezentată partenerilor sociali în cadrul Comisiei de Dialog Social și al Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, în ședințele din 29 octombrie și 10 decembrie 2025.

Guvernul estimează că în prezent beneficiază de salariul minim brut garantat în plată 831.382 de salariați, reprezentând 14,6% din totalul salariaților activi, iar de majorarea la 4.325 lei ar urma să beneficieze 1.759.027 de persoane.

Executivul susține că măsura va avea „efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării și prin creșterea puterii de cumpărare a salariaților”, precum și un impact favorabil asupra creșterii economice și reducerii muncii la negru.

