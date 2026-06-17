Curier Județean

Sala de așteptare și sala de donare, goale la CTS Alba: ,,Viața multor pacienți depinde de transfuzia de sânge”

Bogdan Ilea

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Sala de așteptare și sala de donare, goale la CTS Alba: ,,Viața multor pacienți depinde de transfuzia de sânge” 

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a publicat astăzi, 17 iunie 2026, un mesaj, pe o rețea socializare în care transmite că atât sala de așteptare, cât și sala de donare au fost goale.

,,Astăzi, la ora 9.15, sala de așteptare și sala de donare erau goale. Viața multor pacienți depinde de transfuzia de sânge. Pentru a fi posibil acest lucru este nevoie ca zilnic oamenii sănătoși să doneze sânge. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba. 

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

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