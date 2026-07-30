Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara”

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut cetățenilor și marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 20:00 – 23:00, în perioadele în care sistemul energetic se confruntă cu un deficit.

Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, ca urmare a debitului scăzut al Dunării, „ne afectează”, iar „această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării”, a explicat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.

Potrivit premierului, cele două unități de la Cernavodă „produceau în jur de 1.300 de MW, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă”.

„Ca atare, vom fi puși în situația ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni, din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, de asemenea, să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23. România și astăzi importă (…). Din aproximativ 7.000 de MW, am importat cred că în aceste zile cam 1.700 de MW seara”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a lansat un apel pentru reduceri voluntare ale consumului de energie electrică în perioada de seară.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către marii consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară (…), de la 20, la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și, treptat, treptat, s-a dezvoltat și stocarea”, a mai explicat premierul interimar.

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