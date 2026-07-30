Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara”
Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut cetățenilor și marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 20:00 – 23:00, în perioadele în care sistemul energetic se confruntă cu un deficit.
Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, ca urmare a debitului scăzut al Dunării, „ne afectează”, iar „această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării”, a explicat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.
Potrivit premierului, cele două unități de la Cernavodă „produceau în jur de 1.300 de MW, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă”.
„Ca atare, vom fi puși în situația ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni, din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, de asemenea, să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23. România și astăzi importă (…). Din aproximativ 7.000 de MW, am importat cred că în aceste zile cam 1.700 de MW seara”, a adăugat Bolojan.
Ilie Bolojan a lansat un apel pentru reduceri voluntare ale consumului de energie electrică în perioada de seară.
„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către marii consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară (…), de la 20, la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și, treptat, treptat, s-a dezvoltat și stocarea”, a mai explicat premierul interimar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii
Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii Guvernul României a aprobat un memorandum prin care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea a peste 6.850 de posturi vacante din sistemul de sănătate, în contextul deficitului major de personal din spitale și al blocării angajărilor în sectorul public. […]
Prima de carieră didactică de 1.500 de lei va putea fi folosită și în anul școlar 2026-2027. Certificatele de absolvire sau participare la cursuri de formare, încărcate într-o aplicație a STS
Prima de carieră didactică de 1.500 de lei va putea fi folosită și în anul școlar 2026-2027. Certificatele de absolvire sau participare la cursuri de formare, încărcate într-o aplicație a STS Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie 2026, în calitate de for decizional, proiectul de lege prin care se prelungește perioada de utilizare a […]
Cumul pensie cu salariu în 2026: Ce tipuri de pensii pot fi cumulate cu salariul în 2026. În ce situații este permis și ce se va schimba
Cumul pensie cu salariu în 2026: Ce tipuri de pensii pot fi cumulate cu salariul în 2026. În ce situații este permis și ce se va schimba Cumul pensie salariu în România, în 2026, permis în anumite condiții, însă regulile diferă în funcție de tipul pensiei și de locul unde lucrează pensionarul. În prezent, pensionarii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii
Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii Guvernul României a...
Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara”
Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă...
Știrea Zilei
Foto | Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise la Medicină la Timișoara: „Performanță excepțională”
Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise...
Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia
Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia Primăria Alba...
Curier Județean
Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna: Aviz de mediu pentru lucrările care mai trebuie făcute pentru finalizarea proiectului
Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna: Aviz de mediu pentru lucrările care mai trebuie făcute pentru finalizarea...
Foto | Cum va arăta Centrul multicultural „dr. Ioan Mihu” din Vinerea: Licitația pentru proiectarea refuncționalizării unei gospodării tradiționale a fost lansată
Cum va arăta Centrul multicultural „dr. Ioan Mihu” din Vinerea: Licitația pentru proiectarea refuncționalizării unei gospodării tradiționale a fost lansată...
Politică Administrație
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația locală, de zilele orașului. Ce sumă vor primi fiecare
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația...
FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei Municipiul Blaj continuă...
Opinii Comentarii
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...