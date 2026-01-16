Românii, campioni detașați la consumul de alcool: Stăm „bine” și la fumat

Românii, campioni la consumul de alcool: Stăm „bine” și la fumat

România înregistrează cel mai ridicat nivel de consum de alcool dintre toate țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), menționează raportul pe anul 2025 al organizației amintite.

5% dintre decesele din România sunt atribuite consumului de alcool, față de 3%, cât se înregistrează în celelalte state.

În medie, consumul de alcool înregistrat în 2023 a fost de 12,3 litri de alcool pur pe adult, în timp ce media OCDE a fost de 8,5 litri.

O creștere semnificativă de consum de alcool (30%) a fost înregistrată în România între 2013 și 2023.

11% din populație consumă alcool episodic excesiv – cea mai mare rată din OCDE, cu 20% la bărbați și 3% la femei.

Potrivit Mediafax, raportul OCDE remarcă și faptul că România nu are o strategie națională elaborată privind consumul de alcool și că alcoolul este disponibil inclusiv în benzinării.

*Și fumatul ne scoate în față în UE…

În ceea ce privește fumatul, 9% dintre decesele înregistrate în România sunt atribuite fumatului, o medie apropiată de cea a celorlalte țări membre ale OCDE. La adulți, rata fumatului a fost, în 2019, de 18,7%, peste media OCDE, de 14,8%. Bărbații fumează de aproximativ 4 ori mai mult ca femeile.

De asemenea, 23% dintre adolescenții de 15 ani au fumat în ultimele 30 de zile. 25% folosesc țigări electronice / vape – printre cele mai mari valori din OCDE.

În privința politicilor antifumat, raportul menționează câteva măsuri luate de România: interdicția fumatului în spații închise, avertismente pe pachete, creșterea graduală a taxelor (2024 – 2026). Raportul reține că nu există ambalaje generice și că taxele pe tutun sunt sub recomandările OMS.

România se află printre țările cu mortalitate evitabilă foarte ridicată: 251 de decese la 100.000 de locuitori din cauze prevenibile. Spre comparație, media OCDE este de 145, în timp ce în țările OCDE din UE este de 179.

De asemenea, un lucru interesant remarcat în raportul OCDE: mortalitatea din cauze tratabile (adică evitabilă prin intervenții medicale) este, în România, de 179 de decese la 100.000 de locuitori, cea mai mare rată dintre țările OCDE.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial. Este o platformă pentru a compara experiențele politice, pentru a căuta răspunsuri la probleme comune, pentru a identifica bunele practici și pentru a coordona politicile interne și internaționale ale membrilor săi. OCDE este un observator oficial al Națiunilor Unite.

