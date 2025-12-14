România și Siria, cele mai depopulate țări din lume. Economist: ,,Anual, pleacă 100.000 de tineri din România, iar 50% spun că vor să plece. Până atunci, să ne bucurăm de Insula Iubirii”

Economistul Radu Georgescu a explicat de ce România este una dintre cele mai depopulate țări din lume. Peste 100.000 de tineri pleacă anual din România, iar alții 50% spun că ar vrea să plece. Motivul, nimeni nu vrea să stea într-un loc îndatorat de politicieni și să plătească taxe de 70%.

,,Eu mă simt ca în filmul ,,Don’t Look Up” (Nu te uita în sus). Pentru cei care nu au văzut filmul, subiectul este despre 2 oameni de știință care au descoperit că vine un meteorit care va distruge Pământul. La început nimeni nu-i bagă în seamă. Ulterior, când meteoritul s-a văzut cu ochiul liber, lumea a început să-i asculte.

Cam așa sunt și eu: pe această pagină explic de 3 ani că vine un meteorit economic către România. Acum 3 ani, eram vreo 10 oameni pe această pagină care comentam acest subiect. Peste tot în media se vorbea că România a depășit economic Ungaria, Cehia, Polonia, Grecia, iar București a depășit Viena, Roma, Praga.

În 2025, meteoritul se vede cu ochiul liber. Presa a început să vorbească despre el, iar această pagină este urmărită de zeci de mii de oameni. Totuși, multă lume nu se uită unde trebuie. Lumea vorbește despre deficitul bugetar, cheltuielile statului, dar cea mai mare problemă este depopularea României.

Conform Eurostat, România și Siria sunt cele mai depopulate țări din ultimii 20 de ani. Anual, pleacă 100.000 de tineri din România, iar 50% spun că vor să plece.

Este absolut logic, și eu aș pleca. De ce să stea într-o țară super îndatorată și să plătească taxe de 70% pentru că guvernele au fost inconștiente și au făcut datorii în numele lor. Nu ei au făcut aceste datorii, nu i-a întrebat nimeni dacă sunt de acord ca guvernele să facă datorii în numele lor.

Habar nu am cine va mai plăti peste 10 ani taxe, pensii, ratele la bănci. Totuși, încă văd pe lângă mine o grămadă de inconștienți care nu înțeleg nimic din ce se întâmplă.

Săptămâna aceasta am scris despre bula imobiliară din România: unii au comentat că prețurile vor crește, că este cerere mare de locuințe.

Așa ceva… Poți să cauți pe Google câte apartamente sunt declarate goale la ultimul recensământ din România: sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale! Milioane! Nu este greșeală de scriere, adică 25% din totalul locuințelor din România sunt goale.

Depopularea este și în orașele mari. De exemplu, conform recensământului, în București sunt cu 200.000 de oameni mai puțini decât acum 10 ani și sunt declarate 218.000 de locuințe goale în București!

Eu stau în zona de nord din București, lângă niște blocuri noi, finalizate în 2023. Nu știu cât de bine sunt făcute, totuși au o mică problemă: seara, doar vreo 20% din apartamente au becurile aprinse. Nu știu cine va sta în ele.

Din câte știu, blocurile sunt făcute pentru a sta oameni. În curând vor suna băncile să întrebe de ce nu se aprind becurile

Concluzii

Eu cred că în maxim 3 ani, meteoritul va lovi România și se va stinge lumina în economie. Până atunci, să ne bucurăm de încă 3 episoade din Insula Iubirii”, a scris economistul pe Facebook.

