România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk. Guvernul trebuia să înceapă de fapt cu tăieri de cheltuieli ale statului”

România, deși beneficiază de un rating suveran de tip investment grade, se împrumută pe piețele internaționale la costuri comparabile cu cele ale unor state fără acest statut, a declarat Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, managing director la JP Morgan.

Dependența României de banii împrumutați de pe piețele externe este extrem de ridicată, a atras atenția Nicolaie Alexandru-Chidesciuc. Arabia Saudită împrumută de pe piețele externe sume foarte mari, însă în 2024 a fost depășită de România la acest capitol, a dezvăluit economistul JP Morgan.

„Am să vă dau niște cifre, deși n-aș fi vrut s-o fac. Vorbind despre dependența de piața externă, România s-a împrumutat în 2024 circa 19 miliarde de euro. Este practic cel mai mare împrumut din toate țările emergente – nu a mai împrumutat nimeni așa o sumă. În 2025, România a împrumutat 18 miliarde de euro, cu mult peste Polonia sau Turcia. În 2024, ne-am împrumutat mai mult decât Arabia Saudită, care se împrumută cu sume foarte mari”, a explicat Nicolaie Alexandru-Chidesciuc.

El este de părere că România are clar o problemă cu deficitul fiscal, care a antrenat și deficitul de cont curent. „Prin urmare, trebuie rezolvată această problemă fiscală. Guvernul se mișcă în această direcție, dar e nevoie de mai mult”, consideră bancherul de la JP Morgan.

Reprezentantul JP Morgan a făcut aceste declarații luni, 2 februarie 2026, la ediția din 2026 a CFA Forecast Dinner, eveniment care marchează 20 de ani de la lansarea în România și 25 de ani de activitate a Asociației CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, având ca temă „Direcția strategică a României pentru următorii 10 ani”.

*Radu Georgescu: „Evrika!!! În sfârșit!!! Un tip care lucrează in sistemul bancar are curajul să spună ce explic eu de 3 ani!”

„Evrika!!! În sfârșit!!! Un tip care lucrează în sistemul bancar are curajul să spună ce explic eu de 3 ani! Probabil curajul vine de la brandul din spatele său. Cea mai mare bancă din lume: JP Morgan. Care nu are sucursală în România”, constată economistul Radu Georgescu.

Niciun tip care lucrează într-o bancă din România nu ar fi avut curajul să spună acest lucru. Probabil ar fi fost interzis de BNR. Tipul acesta de la JP Morgan spune ce spun eu de 3 ani: România este de 3 ani de zile în Junk. Plătește dobânzi că o țară din Junk. Este privită de investitori ca o țara în Junk.

Nu au trecut România oficial în Junk deoarece România este în UE și ar crește dobânzile la care se împrumută UE.

De 3 ani de zile România se împrumută cu dobânzi la euro între 6 și 7% pe an, pentru titluri de stat pe 10 ani. Bosnia, Albania, Serbia, care sunt țări în Junk, se împrumută cu dobânzi mai mici decât România.

Acum ai înțeles că treaba cu Junk a fost un bau-bau? Că noi oricum eram în Junk? Acum înțelegi că nu era nevoie de creșteri de taxe? Și că aceste creșteri de taxe au băgat economia în recesiune…

Că de fapt Guvernul trebuia să înceapă cu tăieri de cheltuieli ale statului. Acum înțelegi cât de ușor poți să fii păcălit?”, spune economistul Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online miercuri, 4 februarie 2026.

