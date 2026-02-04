România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk. Guvernul trebuia să înceapă de fapt cu tăieri de cheltuieli ale statului”
România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk. Guvernul trebuia să înceapă de fapt cu tăieri de cheltuieli ale statului”
România, deși beneficiază de un rating suveran de tip investment grade, se împrumută pe piețele internaționale la costuri comparabile cu cele ale unor state fără acest statut, a declarat Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, managing director la JP Morgan.
Dependența României de banii împrumutați de pe piețele externe este extrem de ridicată, a atras atenția Nicolaie Alexandru-Chidesciuc. Arabia Saudită împrumută de pe piețele externe sume foarte mari, însă în 2024 a fost depășită de România la acest capitol, a dezvăluit economistul JP Morgan.
„Am să vă dau niște cifre, deși n-aș fi vrut s-o fac. Vorbind despre dependența de piața externă, România s-a împrumutat în 2024 circa 19 miliarde de euro. Este practic cel mai mare împrumut din toate țările emergente – nu a mai împrumutat nimeni așa o sumă. În 2025, România a împrumutat 18 miliarde de euro, cu mult peste Polonia sau Turcia. În 2024, ne-am împrumutat mai mult decât Arabia Saudită, care se împrumută cu sume foarte mari”, a explicat Nicolaie Alexandru-Chidesciuc.
El este de părere că România are clar o problemă cu deficitul fiscal, care a antrenat și deficitul de cont curent. „Prin urmare, trebuie rezolvată această problemă fiscală. Guvernul se mișcă în această direcție, dar e nevoie de mai mult”, consideră bancherul de la JP Morgan.
Reprezentantul JP Morgan a făcut aceste declarații luni, 2 februarie 2026, la ediția din 2026 a CFA Forecast Dinner, eveniment care marchează 20 de ani de la lansarea în România și 25 de ani de activitate a Asociației CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, având ca temă „Direcția strategică a României pentru următorii 10 ani”.
*Radu Georgescu: „Evrika!!! În sfârșit!!! Un tip care lucrează in sistemul bancar are curajul să spună ce explic eu de 3 ani!”
„Evrika!!! În sfârșit!!! Un tip care lucrează în sistemul bancar are curajul să spună ce explic eu de 3 ani! Probabil curajul vine de la brandul din spatele său. Cea mai mare bancă din lume: JP Morgan. Care nu are sucursală în România”, constată economistul Radu Georgescu.
Niciun tip care lucrează într-o bancă din România nu ar fi avut curajul să spună acest lucru. Probabil ar fi fost interzis de BNR. Tipul acesta de la JP Morgan spune ce spun eu de 3 ani: România este de 3 ani de zile în Junk. Plătește dobânzi că o țară din Junk. Este privită de investitori ca o țara în Junk.
Nu au trecut România oficial în Junk deoarece România este în UE și ar crește dobânzile la care se împrumută UE.
De 3 ani de zile România se împrumută cu dobânzi la euro între 6 și 7% pe an, pentru titluri de stat pe 10 ani. Bosnia, Albania, Serbia, care sunt țări în Junk, se împrumută cu dobânzi mai mici decât România.
Acum ai înțeles că treaba cu Junk a fost un bau-bau? Că noi oricum eram în Junk? Acum înțelegi că nu era nevoie de creșteri de taxe? Și că aceste creșteri de taxe au băgat economia în recesiune…
Că de fapt Guvernul trebuia să înceapă cu tăieri de cheltuieli ale statului. Acum înțelegi cât de ușor poți să fii păcălit?”, spune economistul Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online miercuri, 4 februarie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici”
Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici” Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 4 februarie, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că Guvernul va menține un preț administrat la gaze pentru consumatorii casnici în perioada 1 aprilie 2026 […]
Reacția lui Nicușor Dan la raportul Congresului SUA despre alegerile din România: Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt strict descriptive. Ce spune despre conturile de TikTok
Reacția lui Nicușor Dan la raportul Congresului SUA despre alegerile din România: Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt strict descriptive. Ce spune despre conturile de TikTok Președintele României, Nicușor Dan, a publicat un text despre raportul Congresului SUA în care se discută, printre altele, și despre alegerile prezidențiale din 2024. El consideră că țara […]
Liderul UDMR, Kelemen Hunor: PSD ar trebui să fie cel care spune „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”
Kelemen Hunor: PSD ar trebui să fie cel care spune „Hai, Ilie, fă, fă, du-te” Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că „e cam mult” să discuţi 5 luni în coaliţia de guvernare doar două proiecte de legi, cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic, dar că nu poate cataloga PSD că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk. Guvernul trebuia să înceapă de fapt cu tăieri de cheltuieli ale statului”
România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk....
Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici”
Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru...
Știrea Zilei
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă...
VIDEO | Un copil, de 9 ani, a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: A fost transportat de urgență la spital
Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit...
Curier Județean
4 februarie | O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură
O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de...
FOTO | Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna
Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026:...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...