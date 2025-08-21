România își dezvoltă infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și a deveni un hub logistic regional
Portul Constanța urmează să fie modernizat cu milioane de euro. Proiect a fost gândit ca fiind o mutare strategică în viitorul apropiat, mai ales că, din cauza războiului din Ucraina.
Țara aflată în plin război cu Rusia, are nevoie de acees la porturi, dar de o infrastructură terestră rapidă tocmai pentru a putea contracta firme pentru reconstrucția țării. Ce înseamnă asta pentru România?! Sute de milioane de euro în servicii de transport, însă din cauza termenelor de transport, România trebuie să dispună și de infrastructură.
Lucrările de infrastructură din România sunt în plină desfășurare, în special pe relația trenuri și porturi. Însă, modernizarea se va realiza doar în zone exclusiv comerciale. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța tocmai a semnat contractul de finanțare pentru extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și nodul rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră, până la drumul dintre Poarta 9 și Poarta 8, spre zona de nord a portului.
Prin poziția sa geostrategică și dezvoltarea infrastructurii feroviare și rutiere, Portul Constanța devine un nod logistic regional de prim rang, capabil să susțină fluxuri mari de mărfuri necesare reconstrucției Ucrainei.
Proiectul în valoare totală de 291,63 milioane lei este finanțat prin Programul Transport 2021–2027, cu sprijin din fonduri europene, bugetul de stat și surse proprii, are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului rutier intern.
Pe 5 martie 2025, compania CFR Infrastructură a semnat un contract de 524,5 milioane lei cu asocierea Bawi – Swietelsky Construct pentru derularea Etapei a II-a a lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Proiectul, cu o durată estimată de 37 de luni, urmărește creșterea vitezei de circulație la 120–160 km/h, electrificarea completă (25 kV) și extinderea capacității de tranzit feroviar.
Totodată, în zona Valu lui Traian, la aproximativ 15 km de port, este în desfășurare construcția unei grupe strategice de așteptare pentru trenurile de marfă. Investiția, în valoare de 347,76 milioane lei, prevede realizarea a 32 de linii de primire-expediere, electrificare integrală, centralizare electronică unificată și modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a îndemnat recent companiile românești să participe activ la licitațiile din Ucraina, în timp ce ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a subliniat că România este deja parte din procesul decizional privind reconstrucția țării vecine.
Uniunea Europeană estimează costurile reconstrucției Ucrainei la peste 500 de miliarde de euro. Comisia Europeană a creat un fond de investiții dedicat acestui obiectiv, iar peste 2.000 de companii europene și-au exprimat deja interesul pentru participare la lucrările de refacere a Ucrainei.
