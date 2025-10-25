România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.

Escadrila 48 Aviaţie Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii execută, din 20 octombrie 2025, misiuni de Poliţie Aeriană în spaţiul aerian al României.

Aceste misiuni au ca scop asigurarea integrităţii spaţiului aerian românesc şi apărarea flancului estic al NATO si reflectă angajamentul ferm al României faţă de securitatea colectivă.

„Certificarea celei de a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de interoperabilitate al Forţelor Aeriene Române, precum şi capacitatea României de a contribui cu capabilităţi defensive moderne în cadrul unui sistem comun de apărare aeriană”, au subliniat reprezentanții Ministerului Apărării.

În prezent, pe teritoriul Romaniei se află trei escadrile de aeronave de luptă care execută poliţie aeriană sub comanda NATO. Pe lângă Escadrila 57 de la Feteşti şi Escadrila 48 de la Câmpia Turzii, un detaşament al Forţelor Aeriene Germane cu 5 aeronave Eurofighter Typhoon execută misiuni de poliţie aeriană la Mihail Kogălniceanu.

