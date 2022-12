România are 35 de noi stațiuni turistice de interes local. Trei dintre acestea se află în județul Alba

Nicolae Ciucă: ”Rata de absobrție a fondurilor europene a depășit 70% în anul 2022”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că anul acesta rata de absorbţie a fondurilor europene a depăşit 70%, iar România a evitat dezangajarea a 3 miliarde de euro din cadrul financiar 2014-2020.

„Anul acesta am reuşit să facem în aşa fel încât creşterea ratei de absorbţie să ne asigure depăşirea procentului de 70% şi totodată să evităm dezangajarea a 3 miliarde de euro din acest cadru 2014-2020. Măsurile luate la nivel de coaliţie şi puse în execuţie de la masa Guvernului, prin pachetul ‘Sprijin pentru România’, au vizat atât susţinerea mediului de afaceri şi în felul acesta vom continua să asigurăm cea mai mare sumă pentru investiţii şi prin bugetul pe anul 2023. Ştiţi foarte bine că la începutul anului am anunţat că în anul 2022 am asigurat la investiţii cel mai mare procent din buget. Am continuat acest proiect al nostru şi pentru anul 2023. Ca atare, vom continua să sprijinim economia, vom continua să luăm măsuri, astfel încât să nu se producă dezechilibre în ansamblul economic şi să nu fim afectaţi de toate consecinţele crizei economice la nivel european şi la nivel global”, a spus Ciucă la începutul şedinţei de guvern.

El a menţionat că prin programul „Sprijin pentru România”, Guvernul şi-a asumat să protejeze populaţia vulnerabilă şi a luat măsuri prin care a asigurat sumele necesare pentru persoanele defavorizate, iar aceste măsuri vor fi continuate şi în 2023.

„Au fost o serie de măsuri care au vizat copiii şi tinerii cu posibilităţi modeste, au fost majorate bursele, au fost aprobate programe sociale care să acorde fiecărui copil şansa la educaţie şi la o viaţă mai bună, am extins programul ‘Masă caldă în şcoli’ şi au fost acordate tichete pentru rechizite şi pentru îmbrăcăminte”, a subliniat acesta.