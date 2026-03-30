„RO‑Alert” pentru curent: Românii vor primi alerte pe telefon când se apropie de 80% din consumul estimat de energie stabilit în contract
Românii ar putea fi avertizați direct pe telefon atunci când consumul de energie electrică se apropie de pragul stabilit în contract.
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează la un sistem de alertare în timp real, menit să prevină facturile mari și să ajute consumatorii să își gestioneze mai eficient consumul.
Potrivit președintelui ANRE, George Niculescu, furnizorii de energie ar putea fi obligați să trimită notificări atunci când consumul atinge un nivel critic.
„Este pentru prima dată când vehiculez această idee în spațiul public. Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a declarat George Niculescu.
Planul autorității este unul strategic: în momentul în care un utilizator atinge pragul critic de 80% din consumul prevăzut în convenție, acesta va primi un „semnal de alarmă”. Această avertizare le-ar permite oamenilor să își ajusteze imediat comportamentul, să reducă consumul sau să îl adapteze în funcție de orele cu tarife mai mici.
Mijloacele de comunicare vor fi diverse, de la mesaje scrise până la notificări în aplicațiile mobile ale furnizorilor.
„Poate fi un mesaj, avertizare, sms, mail sau pe aplicație care să ne anunțe că suntem, pe 15 ale lunii, de exemplu aproape de consumul din convenție”, a explicat George Nicuulescu.
Notificările ar trebui să le permită oamenilor:
– să reducă rapid consumul
– să evite depășirea pragurilor contractuale
– să-și adapteze consumul în funcție de orele mai ieftine
Implementarea sistemului depinde, însă, de infrastructura tehnologică. Pentru funcționarea alertelor în timp real este nevoie de contoare inteligente.
În prezent, doar aproximativ 3,5 milioane din cele 10 milioane de locuri de consum (circa 35%) sunt dotate cu astfel de dispozitive, ceea ce poate întârzia aplicarea la scară largă.
ANRE estimează că noile reguli ar putea fi adoptate cel mai devreme în cursul acestui an, după finalizarea etapelor legislative.
