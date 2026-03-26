REZULTATE olimpiada de RELIGIE 2026, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal și Baptist. Care sunt elevii din Alba calificați în faza națională
Sâmbătă, 14 martie 2026, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei de Religie, nivel gimnazial și liceal, pentru cultele ortodox, baptist/creștin după Evanghelie, romano-catolic și penticostal.
Mai mulți elevi din Alba s-au calificat în faza națională.
Rezultate cult ortodox:
Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, CULTUL ORTODOX, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 178 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:
Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul
VAIDA E. C. ECATERINA | V | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | OPRIȘ OLIVIA MONICA | PREMIUL I
PUȘCAȘU M. JESSICA ANDREEA | V | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | PREMIUL II
AVĂDĂNI A. DAVID | V | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | PREMIUL III
UNGUREANU F. R. MATEI ROLAND | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | ALBA IULIA | FLOREA SIMONA | MENȚIUNE
TODESCU D. DUMITRU-FLORIN | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUGAG | ȘUGAG | STĂNUȘ ANIȘOARA-GEORGETA | MENȚIUNE
CIORNEI I.D. DAVID NICOLAE | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | ALBA IULIA | FLOREA SIMONA | MENȚIUNE
CIOROGAR I. REBECA MARIA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI | SĂSCIORI | HINȚIA FLORIN | MENȚIUNE
BRÎNDUȘAN A. IOAN | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MIHU” VINEREA | VINEREA | TEBAN LAURA DIANA | MENȚIUNE
NISTOR V. IOANA GEORGIANA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” | VINȚU DE JOS | NEGREA IULIANA | MENȚIUNE
OPRIȘA I.S. IOANA NECTARIA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI | CÂMPENI | SELAGEA IULIANA ELENA | MENȚIUNE
GHIURCA B. KARINA ELENA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU | ALBA IULIA | COSTEA FLORIN GHEORGHE | MENȚIUNE
DUMITRU B.D. DAVID ALEXANDRU | V | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | SGUBEA LUMINIȚA | MENȚIUNE
CISMARU I.C. OANA MARIA | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU | ALBA IULIA | COSTEA FLORIN GHEORGHE | PREMIUL I
FLOCA D. SOFIA ELIANA | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU | ALBA IULIA | COSTEA FLORIN GHEORGHE | PREMIUL II
VAIDA E. C. GRIGORIE | VI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | OPRIȘ OLIVIA MONICA | PREMIUL III
PREDESCU C. TUDOR | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” | SEBEȘ | MARIN ELISABETA | MENȚIUNE
VESA I. TEODORA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE
ADAM G. GEORGIANA | VI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | ALBA IULIA | BĂLAN ANCA | MENȚIUNE
PĂTRUȚ I. IUSTINA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE
GROZA N.N. ELIZA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE
HANCHEȘ I.C. DIANA MARIA | VI | LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ABRUD | BAR NICOLAE ALIN | MENȚIUNE
URSA I.C. MAYA VALENTINA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” | AIUD | TOCĂNEL AURELIA ALINA | MENȚIUNE
BATIR E. M. BRIANNA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | ALBA IULIA | FLOREA SIMONA | PREMIUL I
MARIN G.I. ANA | VII | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | PREMIUL II
INDREȘ P. MARIA ANDREEA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” | AIUD | LUPU ANDA RALUCA | PREMIUL III
GAVRILĂ G. MEDEEA GEORGIANA | VII | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | SGUBEA LUMINIȚA | MENȚIUNE
VAIDA F.E. GEORGE IOAN | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ | BLAJ | CLEJA ADRIANA | MENȚIUNE
BRÎNDUȘAN A. ECATERINA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MIHU” VINEREA | VINEREA | TEBAN LAURA DIANA | MENȚIUNE
DICU D.S. DAVID | VII | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE
CÂRJEAN D. ANA TEODORA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” | CUGIR | PASCAL DANIELA | MENȚIUNE
VINTILĂ O.N. IOAN | VIII | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | BORȘAN MARIANA | PREMIUL I
ȚIMONEA I. ANASTASIA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI | CÂMPENI | SELAGEA IULIANA ELENA | PREMIUL II
LETERNA C. LUCA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” | BISTRA | MIHEȚ ELENA | PREMIUL III
CHINDEA I. TEODORA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” | VINȚU DE JOS | NEGREA IULIANA | MENȚIUNE
COTIȘEL C. LARISA ANA MARIA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI | CÂMPENI | SELAGEA IULIANA ELENA | MENȚIUNE
CRISTEA D. RAREȘ IONUȚ | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA | VIDRA | CUCIUREANU ADNANA ANDREEA | MENȚIUNE
DUDAȘ C. IOANA MARIA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” | ALBA IULIA | PAU MARIA | MENȚIUNE
FĂCĂLEȚ D.M. RALUCA VIOLETA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL I
GROS G. GEORGIANA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL II
PĂTRUȚ I. DANIEL | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL III
PURCEL A. ANTONIA-MARIA | IX | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | PINTEA EUGEN/NISTOR IOAN | MENȚIUNE
HĂRȘAN I. MARIA-CARMEN | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | BORȘAN MARIANA | MENȚIUNE
ORMENIȘAN V. ȘTEFANA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN LAURENȚIU | MENȚIUNE
STUPARIU I.M. IRINA CRINA | X | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN LAURENȚIU | PREMIUL I
MICLEA I.M. SARA-MARIA | X | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | PINTEA EUGEN/NISTOR IOAN | PREMIUL II
ALOMAN A.P. ALEXANDRA-MARIA | X | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL III
NEAMȚ V.A. DENISA ALEXANDRA | X | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | MENȚIUNE
OSACEANU F.E. ERIKA TEODORA | X | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” | CÂMPENI | BARB VALENTINA | MENȚIUNE
CORDEA I. MARIA | X | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | MENȚIUNE
NEACȘU M. ELENA ALEXANDRA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL I
BOTEZAN F.D. SILUANA | XI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | BOTEZAN FLORIN/NISTOR IOAN | PREMIUL II
SIMUȚIU G. GEORGIANA MARIA | XI | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | PREMIUL III
PETREA F.A. ANDREEA MARIA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” | CÂMPENI | BARB VALENTINA | MENȚIUNE
CUTEAN N. MARIANA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE
BURLACU O. ARIANA MARIA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | OPREAN ANCUȚA-LAURA | MENȚIUNE
INDREȘ P. LARISA MARIA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” | AIUD | TOCĂNEL AURELIA ALINA | MENȚIUNE
POPA L.M. MARIA ANTONIA | XI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | BOTEZAN FLORIN/NISTOR IOAN | MENȚIUNE
AVRAM Z. ANDREI | XII | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | NISTOR IOAN | PREMIUL I
HANGANU F. MARIA MAGDALENA | XII | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | NISTOR IOAN | PREMIUL II
BLAGU D.M. SILVIU LUCIAN | XII | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | PINTEA EUGEN | PREMIUL III
Elevii VAIDA E. C. ECATERINA, CISMARU I.C. OANA MARIA, BATIR E. M. BRIANNA, VINTILĂ O.N. IOAN, FĂCĂLEȚ D.M. RALUCA VIOLETA, STUPARIU I.M. IRINA CRINA, NEACȘU M. ELENA ALEXANDRA și AVRAM Z. ANDREI s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, CULTUL ORTODOX.
Cultul BAPTIST/CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE
Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, Cultul BAPTIST/CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 17 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:
Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul
KAST L. ANDREI | XII | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | OPREAN ANCUȚA-LAURA | PREMIUL I
POPA P. MATEI | X | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL I
CHIRILUȚ C.I. SARAH NOEMIA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL I
RUSU A.D. NOEMI FELICIA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD | CIUGUD | INDREIU SEBASTIAN-ROBERT | PREMIUL I
GULER S.A. DANIEL-EMANUEL | X | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL II
JOLDEȘ N.D. MATEI | VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” | ALBA IULIA | CIOREA CONSTANTIN | PREMIUL I
GHEORGHE C. DAVID CRISTIAN | XII | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | NISTOR IOAN | PREMIUL II
JOLDEȘ N.D. PETRU | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” | ALBA IULIA | CIOREA CONSTANTIN | PREMIUL I
CHIRILUȚ C.I. SOFIA MARIA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” | SĂLIȘTEA | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL II
JIPA S. FRANCESCO-SORINEL | XI | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL II
GORAN D. EUNICE | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ | PREMIUL III
GAVRILĂ F.P. MIHAI FLORIN | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | OPREAN ANCUȚA-LAURA | PREMIUL III
PAVALACHE M.G. DAVID | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL II
Elevii CHIRILUȚ C.I. SARAH NOEMIA, JOLDEȘ N.D. MATEI, RUSU A.D. NOEMI FELICIA, JOLDEȘ N.D. PETRU, POPA P. MATEI, JIPA S. FRANCESCO-SORINEL și KAST L. ANDREI s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul BAPTIST/CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE.
Cultul Greco-Catolic și Romani-Catolic
Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, Cultul ROMANO-CATOLIC (lb. română), GRECO-CATOLIC, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 6 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:
Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul
HUSUSAN IR. NEREA-MARIA | VII | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” | BLAJ | AVRAM RODICA | PREMIUL I
CODREA V.G. IRINA-RITA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | PR. CODREA VIOREL | PREMIUL I
MOGA L.T. IANIS-ALEXANDRU | VI | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” | BLAJ | AVRAM RODICA | PREMIUL I
SĂRĂTEAN D.H. ANDREI-DANIEL | X | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | SUCIU ANDREA MARIA | PREMIUL I
Elevii HUSUSAN IR NEREA-MARIA, CODREA V.G. IRINA-RITA, MOGA LT IANIS-ALEXANDRU și SĂRĂTEAN DH ANDREI-DANIEL, s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul ROMANO-CATOLIC (lb. română), GRECO-CATOLIC.
Cultul PENTICOSTAL
Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, Cultul PENTICOSTAL, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 29 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:
Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul
DAVID M. SIMINA ADINA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „HORIA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | HAN SIMONA | PREMIUL I
VOINA D. ANDREEA ESTERA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | HAN SIMONA | PREMIUL II
CIMUCA I.V. DARIN-CRISTIAN | IX | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN-LAURENȚIU | PREMIUL III
ILAȘCĂ C. IOSUA CALEB | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL I
PREDA E. NATHAN DANIEL | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” | OCNA MUREȘ | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL II
STANCIU A. DANIELA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL III
RÎȘTEIU P.C. REBECA DARIA CLEOPATRA | VI | LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ABRUD | BAR NICOLAE ALIN | PREMIUL I
SCHNEIDER A. DARIA ELISA | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” | OCNA MUREȘ | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL II
MOLDOVAN C. AMOS | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL III
ILAȘCĂ C. RAHELA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL I
VASIU L.A. NATALIA ADRIANA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL II
NICOLAE S. DARIUS CRISTIAN | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | IGHIU | HAN SIMONA | PREMIUL I
DAVID N. MATTIAS MARIAN | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | IGHIU | HAN SIMONA | PREMIUL II
NIVEL LICEAL
Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor coordonator | Premiul
HĂȚĂGAN C.E. EDUARD | X | CENTRUL DE EXCELENȚĂ | ALBA IULIA | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL I
BONDAR D.C. FINEAS | X | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN-LAURENȚIU | PREMIUL II
MOCAN STOIA S. RUTH ELENA | X | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” | ALBA IULIA | HAN SIMONA | PREMIUL III
SUCIU D.A. NOELIA EMILIA | X | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE
CIBU B.M. ABIGAIL SALOME | XI | LICEUL GERMAN SEBEȘ | SEBEȘ | HAN SIMONA | PREMIUL I
GURGHIAN L.C. DENIS RĂZVAN | XI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | HAN SIMONA | PREMIUL II
Elevii DAVID M. SIMINA ADINA, ILAȘCĂ C. IOSUA CALEB, RÎȘTEIU P.C. REBECA DARIA CLEOPATRA, ILAȘCĂ C. RAHELA, NICOLAE S.DARIUS CRISTIAN, HĂȚĂGAN C.E. EDUARD și CIBU B.M. ABIGAIL SALOME s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul PENTICOSTAL.
CRIȘAN DRAGOȘ LEONARDO de la Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ștefan” a obținut premiul I cu nota 9,70 la aceeași olimpiadă, Cultul Adventist.
