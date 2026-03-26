Curier Județean

REZULTATE olimpiada de RELIGIE 2026, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal și Baptist. Care sunt elevii din Alba calificați în faza națională

Bogdan Ilea

Publicat

acum 55 de minute

în

De

Târgul Grădinarului

REZULTATE olimpiada de RELIGIE 2026, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal și Baptist. Care sunt elevii din Alba calificați în faza națională

Sâmbătă, 14 martie 2026, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei de Religie, nivel gimnazial și liceal, pentru cultele ortodox, baptist/creștin după Evanghelie, romano-catolic și penticostal.

Mai mulți elevi din Alba s-au calificat în faza națională.

Rezultate cult ortodox:

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, CULTUL ORTODOX, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 178 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate: 

Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul

VAIDA E. C. ECATERINA | V | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | OPRIȘ OLIVIA MONICA | PREMIUL I

PUȘCAȘU M. JESSICA ANDREEA | V | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | PREMIUL II

AVĂDĂNI A. DAVID | V | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | PREMIUL III

UNGUREANU F. R. MATEI ROLAND | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | ALBA IULIA | FLOREA SIMONA | MENȚIUNE

TODESCU D. DUMITRU-FLORIN | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUGAG | ȘUGAG | STĂNUȘ ANIȘOARA-GEORGETA | MENȚIUNE

CIORNEI I.D. DAVID NICOLAE | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | ALBA IULIA | FLOREA SIMONA | MENȚIUNE

CIOROGAR I. REBECA MARIA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI | SĂSCIORI | HINȚIA FLORIN | MENȚIUNE

BRÎNDUȘAN A. IOAN | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MIHU” VINEREA | VINEREA | TEBAN LAURA DIANA | MENȚIUNE

NISTOR V. IOANA GEORGIANA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” | VINȚU DE JOS | NEGREA IULIANA | MENȚIUNE

OPRIȘA I.S. IOANA NECTARIA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI | CÂMPENI | SELAGEA IULIANA ELENA | MENȚIUNE

GHIURCA B. KARINA ELENA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU | ALBA IULIA | COSTEA FLORIN GHEORGHE | MENȚIUNE

DUMITRU B.D. DAVID ALEXANDRU | V | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | SGUBEA LUMINIȚA | MENȚIUNE

CISMARU I.C. OANA MARIA | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU | ALBA IULIA | COSTEA FLORIN GHEORGHE | PREMIUL I

FLOCA D. SOFIA ELIANA | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU | ALBA IULIA | COSTEA FLORIN GHEORGHE | PREMIUL II

VAIDA E. C. GRIGORIE | VI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | OPRIȘ OLIVIA MONICA | PREMIUL III

PREDESCU C. TUDOR | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” | SEBEȘ | MARIN ELISABETA | MENȚIUNE

VESA I. TEODORA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE

ADAM G. GEORGIANA | VI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | ALBA IULIA | BĂLAN ANCA | MENȚIUNE

PĂTRUȚ I. IUSTINA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE

GROZA N.N. ELIZA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE

HANCHEȘ I.C. DIANA MARIA | VI | LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ABRUD | BAR NICOLAE ALIN | MENȚIUNE

URSA I.C. MAYA VALENTINA | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” | AIUD | TOCĂNEL AURELIA ALINA | MENȚIUNE

BATIR E. M. BRIANNA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | ALBA IULIA | FLOREA SIMONA | PREMIUL I

MARIN G.I. ANA | VII | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | PREMIUL II

INDREȘ P. MARIA ANDREEA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” | AIUD | LUPU ANDA RALUCA | PREMIUL III

GAVRILĂ G. MEDEEA GEORGIANA | VII | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | SGUBEA LUMINIȚA | MENȚIUNE

VAIDA F.E. GEORGE IOAN | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ | BLAJ | CLEJA ADRIANA | MENȚIUNE

BRÎNDUȘAN A. ECATERINA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MIHU” VINEREA | VINEREA | TEBAN LAURA DIANA | MENȚIUNE

DICU D.S. DAVID | VII | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE

CÂRJEAN D. ANA TEODORA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” | CUGIR | PASCAL DANIELA | MENȚIUNE

VINTILĂ O.N. IOAN | VIII | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | BORȘAN MARIANA | PREMIUL I

ȚIMONEA I. ANASTASIA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI | CÂMPENI | SELAGEA IULIANA ELENA | PREMIUL II

LETERNA C. LUCA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” | BISTRA | MIHEȚ ELENA | PREMIUL III

CHINDEA I. TEODORA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” | VINȚU DE JOS | NEGREA IULIANA | MENȚIUNE

COTIȘEL C. LARISA ANA MARIA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI | CÂMPENI | SELAGEA IULIANA ELENA | MENȚIUNE

CRISTEA D. RAREȘ IONUȚ | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA | VIDRA | CUCIUREANU ADNANA ANDREEA | MENȚIUNE

DUDAȘ C. IOANA MARIA | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” | ALBA IULIA | PAU MARIA | MENȚIUNE

FĂCĂLEȚ D.M. RALUCA VIOLETA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL I

GROS G. GEORGIANA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL II

PĂTRUȚ I. DANIEL | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL III

PURCEL A. ANTONIA-MARIA | IX | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | PINTEA EUGEN/NISTOR IOAN | MENȚIUNE

HĂRȘAN I. MARIA-CARMEN | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | BORȘAN MARIANA | MENȚIUNE

ORMENIȘAN V. ȘTEFANA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN LAURENȚIU | MENȚIUNE

STUPARIU I.M. IRINA CRINA | X | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN LAURENȚIU | PREMIUL I

MICLEA I.M. SARA-MARIA | X | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | PINTEA EUGEN/NISTOR IOAN | PREMIUL II

ALOMAN A.P. ALEXANDRA-MARIA | X | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL III

NEAMȚ V.A. DENISA ALEXANDRA | X | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | MENȚIUNE

OSACEANU F.E. ERIKA TEODORA | X | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” | CÂMPENI | BARB VALENTINA | MENȚIUNE

CORDEA I. MARIA | X | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | MENȚIUNE

NEACȘU M. ELENA ALEXANDRA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL I

BOTEZAN F.D. SILUANA | XI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | BOTEZAN FLORIN/NISTOR IOAN | PREMIUL II

SIMUȚIU G. GEORGIANA MARIA | XI | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” | BAIA DE ARIEȘ | BĂIEȘ IOAN MARIUS | PREMIUL III

PETREA F.A. ANDREEA MARIA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” | CÂMPENI | BARB VALENTINA | MENȚIUNE

CUTEAN N. MARIANA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE

BURLACU O. ARIANA MARIA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | OPREAN ANCUȚA-LAURA | MENȚIUNE

INDREȘ P. LARISA MARIA | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” | AIUD | TOCĂNEL AURELIA ALINA | MENȚIUNE

POPA L.M. MARIA ANTONIA | XI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA | ALBA IULIA | BOTEZAN FLORIN/NISTOR IOAN | MENȚIUNE

AVRAM Z. ANDREI | XII | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | NISTOR IOAN | PREMIUL I

HANGANU F. MARIA MAGDALENA | XII | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | NISTOR IOAN | PREMIUL II

BLAGU D.M. SILVIU LUCIAN | XII | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | PINTEA EUGEN | PREMIUL III

Elevii VAIDA E. C. ECATERINA, CISMARU I.C. OANA MARIA, BATIR E. M. BRIANNA, VINTILĂ O.N. IOAN, FĂCĂLEȚ D.M. RALUCA VIOLETA, STUPARIU I.M. IRINA CRINA, NEACȘU M. ELENA ALEXANDRA și AVRAM Z. ANDREI s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, CULTUL ORTODOX.

Cultul BAPTIST/CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, Cultul BAPTIST/CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 17 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul

KAST L. ANDREI | XII | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | OPREAN ANCUȚA-LAURA | PREMIUL I

POPA P. MATEI | X | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | PETRU VASILE VALENTIN | PREMIUL I

CHIRILUȚ C.I. SARAH NOEMIA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL I

RUSU A.D. NOEMI FELICIA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD | CIUGUD | INDREIU SEBASTIAN-ROBERT | PREMIUL I

GULER S.A. DANIEL-EMANUEL | X | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL II

JOLDEȘ N.D. MATEI | VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” | ALBA IULIA | CIOREA CONSTANTIN | PREMIUL I

GHEORGHE C. DAVID CRISTIAN | XII | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | NISTOR IOAN | PREMIUL II

JOLDEȘ N.D. PETRU | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” | ALBA IULIA | CIOREA CONSTANTIN | PREMIUL I

CHIRILUȚ C.I. SOFIA MARIA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” | SĂLIȘTEA | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL II

JIPA S. FRANCESCO-SORINEL | XI | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL II

GORAN D. EUNICE | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ | PREMIUL III

GAVRILĂ F.P. MIHAI FLORIN | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | OPREAN ANCUȚA-LAURA | PREMIUL III

PAVALACHE M.G. DAVID | VI | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | GULER SORIN-ADRIAN | PREMIUL II

Elevii CHIRILUȚ C.I. SARAH NOEMIA, JOLDEȘ N.D. MATEI, RUSU A.D. NOEMI FELICIA, JOLDEȘ N.D. PETRU, POPA P. MATEI, JIPA S.  FRANCESCO-SORINEL și KAST L. ANDREI s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul BAPTIST/CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE.

Cultul Greco-Catolic și Romani-Catolic

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, Cultul ROMANO-CATOLIC (lb. română), GRECO-CATOLIC, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 6 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul

HUSUSAN IR. NEREA-MARIA | VII | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” | BLAJ | AVRAM RODICA | PREMIUL I

CODREA V.G. IRINA-RITA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” | CUGIR | PR. CODREA VIOREL | PREMIUL I

MOGA L.T. IANIS-ALEXANDRU | VI | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” | BLAJ | AVRAM RODICA | PREMIUL I

SĂRĂTEAN D.H. ANDREI-DANIEL | X | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | SUCIU ANDREA MARIA | PREMIUL I

Elevii HUSUSAN IR NEREA-MARIA, CODREA V.G. IRINA-RITA, MOGA LT IANIS-ALEXANDRU și SĂRĂTEAN DH ANDREI-DANIEL, s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul ROMANO-CATOLIC (lb. română), GRECO-CATOLIC.

Cultul PENTICOSTAL

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, Cultul PENTICOSTAL, nivel gimnazial și liceal, s-a desfășurat în data de 14 martie 2026 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar prof. Laura Popa. Au participat 29 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor îndrumător | Premiul

DAVID M. SIMINA ADINA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „HORIA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | HAN SIMONA | PREMIUL I

VOINA D. ANDREEA ESTERA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | HAN SIMONA | PREMIUL II

CIMUCA I.V. DARIN-CRISTIAN | IX | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN-LAURENȚIU | PREMIUL III

ILAȘCĂ C. IOSUA CALEB | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL I

PREDA E. NATHAN DANIEL | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” | OCNA MUREȘ | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL II

STANCIU A. DANIELA | V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL III

RÎȘTEIU P.C. REBECA DARIA CLEOPATRA | VI | LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ABRUD | BAR NICOLAE ALIN | PREMIUL I

SCHNEIDER A. DARIA ELISA | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” | OCNA MUREȘ | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL II

MOLDOVAN C. AMOS | VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL III

ILAȘCĂ C. RAHELA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL I

VASIU L.A. NATALIA ADRIANA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | PETREȘTI | HAN SIMONA | PREMIUL II

NICOLAE S. DARIUS CRISTIAN | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | IGHIU | HAN SIMONA | PREMIUL I

DAVID N. MATTIAS MARIAN | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | IGHIU | HAN SIMONA | PREMIUL II

NIVEL LICEAL

Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitatea | Profesor coordonator | Premiul

HĂȚĂGAN C.E. EDUARD | X | CENTRUL DE EXCELENȚĂ | ALBA IULIA | BUTA IOAN ADRIAN | PREMIUL I

BONDAR D.C. FINEAS | X | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | AVRAM BOGDAN-LAURENȚIU | PREMIUL II

MOCAN STOIA S. RUTH ELENA | X | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” | ALBA IULIA | HAN SIMONA | PREMIUL III

SUCIU D.A. NOELIA EMILIA | X | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | FÂNTÂNĂ ANA | MENȚIUNE

CIBU B.M. ABIGAIL SALOME | XI | LICEUL GERMAN SEBEȘ | SEBEȘ | HAN SIMONA | PREMIUL I

GURGHIAN L.C. DENIS RĂZVAN | XI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” | ALBA IULIA | HAN SIMONA | PREMIUL II

Elevii DAVID  M.  SIMINA  ADINA, ILAȘCĂ  C.  IOSUA  CALEB, RÎȘTEIU P.C. REBECA DARIA CLEOPATRA, ILAȘCĂ  C. RAHELA, NICOLAE  S.DARIUS CRISTIAN, HĂȚĂGAN C.E. EDUARD și  CIBU  B.M. ABIGAIL  SALOME s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul PENTICOSTAL. 

CRIȘAN DRAGOȘ LEONARDO de la Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ștefan” a obținut premiul I cu nota 9,70 la aceeași olimpiadă, Cultul Adventist. 

