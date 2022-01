Rezultate FINALE, Loteria Vaccinării: Cine a câștigat marele premiu de 1 milion de lei

Medic român: A câştigat frica şi neîncrederea în evoluţie şi progres. S-au pierdut vieţi care puteau fi salvate

La finalul ultimei gărzi din acest an, medicul Amin Zahra de la Timişoara a transmis, joi, un mesaj. El afirmă că 2021 a fost anul în care a văzut moarte în jurul său în fiecare zi, iar multe dintre decese puteau fi prevenite. Medicul face din nou apel la vaccinare, cea mai sigură variantă împotriva virusului.

”Am avut parte de realizări, dar a fost un an în care am văzut moartea în jurul meu, în fiecare zi! Din păcate, s-au pierdut vieţi care puteau fi salvate, soluţia existenta fiind vaccinarea, care rămâne sigurul scut eficient pentru a ne proteja. A câştigat frica şi neîncrederea în evoluţie şi progres! Şi în acest an, am văzut şi oameni puternici care au luptat şi au învins aceasta boală, dar nu fără costuri! Am văzut multă suferinţă, suferinţa pacienţilor de la ATI şi UPU”, a scris, joi, pe Facebook, medicul Amin Zahra de la Timişoara, la finalul ultimei gărzi din acest an.

Acesta vorbeşte şi despre suferinţa aparţinătorilor celor aflaţi în spital.

”Mi-a rămas în minte o doamnă în vârstă de 70 şi ceva de ani care m-a sunat să mă întrebe de soţul ei, iar la final mi-a zis: “ Ştiu că este în comă, dar vă rog să-i spuneţi că îl iubesc, de 52 de ani trăim împreună. Nu ne-am despărţit nicio zi, iar acum, când el suferă eu nu pot să fiu lângă el.” Oameni buni, nu ştiu ce argumente aveţi ca să nu vă vaccinaţi însă eu vă pot da 100 ca să o faceţi, iar cel mai important este, să rămâneţi în viaţă alături de cei dragi”, a mai transmis medicul.

Acesta a avut un mesaj şi pentru 2022: ”Vă doresc un an nou plin de înţelepciune şi multă sănătate”.

Sursa: stiripesurse.ro