Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor
Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor
Primăria Sebeș a lansat, luni, 9 martie 2026, procedura de desemnare a constructorului pentru obictivul de investiții care vizează extinderea rețelei de apă și canalizare pe străzile Fagului și Cireșului din Petrești.
Este vorba de o achiziție directă, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 16 martie 2026.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 896.972 de lei, fără TVA.
Pe strada Fagului există rețea de canalizare doar parțial și astfel se propune extinderea rețelei.
Pe traseul rețelei de canalizare de pe strada Cireșului se vor monta 15 cămine de canalizare stradale, care vor prelua apele uzate menajere din căminele de canalizare de racord proiectate pentru toate imobilele deservite din zonă.
Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada Cireșului se va face din rețeaua de alimentare cu apă existentă pe strada Sălane.
Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor de către executant.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
14 martie 2026 | Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților” Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui manifest pentru educație, sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 19:00, în Piața Cetății din Alba Iulia, ca reacție față de intenția […]
20 martie 2026 | Ziua Poliției Române, celebrată la Universitatea din Alba Iulia printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la Drept
Ziua Poliției Române, celebrată la Universitatea din Alba Iulia printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la Drept Ziua Poliției Române va fi celebrată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la specializarea Drept. Evenimentul va avea loc vineri, 20 martie 2026, între orele 10.00 și 12.00, în Amfiteatrul […]
VIDEO | Dezvoltare urbanistică accelerată a unei zone anterior agricole dintr-un municipiu din Alba: Case noi, creșă și stadion
Dezvoltare urbanistică accelerată a unei zone anterior agricole dintr-un municipiu din Alba: Case noi, creșă și stadion Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, miercuri, 11 martie 2026, detalii despre dezvoltarea urbanistică accelerată a zonei Luncii Ciufudului. „Cu toții știm că exista între Blaș și Tiur o distanță de aproximativ 800 de metri – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist şi şocul conflictului din Iran”
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist...
Buget 2026 | Sporurile şi primele la stat, la același nivel din decembrie 2025. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de hrană și cine mai primește vouchere de vacanţă
Sporurile şi primele la stat, la același nivel din decembrie 2025. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de hrană și cine...
Știrea Zilei
FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor
Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în...
Curier Județean
14 martie 2026 | Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul...
Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor
Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor Primăria Sebeș a lansat, luni, 9...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...