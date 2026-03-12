Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor

Primăria Sebeș a lansat, luni, 9 martie 2026, procedura de desemnare a constructorului pentru obictivul de investiții care vizează extinderea rețelei de apă și canalizare pe străzile Fagului și Cireșului din Petrești.

Este vorba de o achiziție directă, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 16 martie 2026.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 896.972 de lei, fără TVA.

Pe strada Fagului există rețea de canalizare doar parțial și astfel se propune extinderea rețelei.

Pe traseul rețelei de canalizare de pe strada Cireșului se vor monta 15 cămine de canalizare stradale, care vor prelua apele uzate menajere din căminele de canalizare de racord proiectate pentru toate imobilele deservite din zonă.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada Cireșului se va face din rețeaua de alimentare cu apă existentă pe strada Sălane.

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor de către executant.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI