Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite
Controalele pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență au fost continuate de inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba.
Ieri, 21 noiembrie au fost desfășurate controale inopinate la operatori economici din domeniul comerțului (restaurante, terase, baruri) din Municipiul Sebeș.
Aceste acțiuni fac parte din măsurile constante de monitorizare și de reducere a riscurilor de incendiu și a situațiilor de urgență.
Au fost constatate un număr de 12 nereguli și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, incluzând 8 avertismente și 4 amenzi, valoarea cumulată a acestora fiind de 11.000 de lei.
Dintre neregulile constatate pe timpul controalelor, cele pentru care au fost aplicate amenzi au fost urmatoarele:
– Improvizații la instalația electrică;
– Instalatie electrica in contact cu materiale combustibile;
– Lipsa iluminat de securitate;
– Lipsa organizarea apărării împotriva incendiilor.
Activitățile de prevenire vor continua și în perioada următoare în scopul prevenirii unor situații sau evenimente nedorite, transmite ISU Alba.
