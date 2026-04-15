Reorganizarea Primăriei Alba Iulia, fără disponibilizări, dar cu crearea de noi posturi de directori, aprobată în Consiliul Local. Primarul Gabriel Pleșa: „Realizăm o economie de 3,5 milioane de lei”
Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în ședința extraordinară de miercuri, 15 aprilie 2026, propunerile de reorganizare a Primăriei Alba Iulia începând cu data de 1 iulie 2026.
Ca urmare a reorganizării nu va pleca nimeni acasă din Primăria Alba Iulia, dar se vor înființa posturi noi de director.
„Ne-am luat toate datele de referință când am emis acest proiect de hotărâre. Am reușit, și asta vreau de prima dată să vă spun, să ne încadrăm pe lege în numărul de posturi pe care Prefectura ni le-a alocat.
Totuși trebuie să vă spun că realizăm la bugetul local o economie față de bugetul anului 2025 de 3.545.000 lei din punct de vedere al chierturilor cu resursa umană”, a subliniat primarului Gabriel Pleșa înaintea votului aleșilor locali.
Edilul a explicat de unde vine această economie.
„O dată, sigur știți că este plafonarea sporului de condiții vătămătoare la maxim 300 de lei brut începând cu luna iulie din 2025. Aici se asigură o reducere de 1.200.000 lei.
Apoi avem indemnizația pentru titlu științific de doctor redusă începând cu luna iulie. Aici economia este mai mică, dar există.
Avem la ce încheierea sustenabilităților pentru unul dinre proiecte, „Abordare integrată”.
A patra reducere este încetarea de drept a unor rapoarte de serviciu sau contracte individuale de muncă cu acordul părților de către cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, și avem aici o economie de 560.000 de lei.
Al cincea este reducerea acordării normei de hrană pentru Poliția Locală de la 12 luni la 6 luni, adică la jumătate, și economia este în jur de 1.000.000 de lei.
A șasea este plafonarea indemnizației de hrană care se acordă celor cu un salariu net de până la 6.000 de lei, adică se plafonează și această indemnizație de hrană.
Total pe aceste puncte pe care vi le-am spus este 3.545.000 de lei”, a precizat primarul Gabriel Pleșa.
Potrivit acestuia, rămân câteva posturi vacante în servicii-cheie, cum ar fi Investițiile. Este vorba de un total de 12 posturi vacante, care vor fi bugetate, însă, doar în momentul în care se vor ocupa.
