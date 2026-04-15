Curier Județean

FOTO | Cum a devenit parcul dintr-o comună din Alba florărie gratuită de Paște 2026 pentru un tânăr: „Act de vandalism și haiducie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Parcul din fața Căminului Cultural Cetatea de Baltă a devenit… florărie gratuită pentru un tânăr în a treia zi de Paște 2026.

Autoritățile au anunțat că tânărul care a smuls flori de pe domeniul public va fi sancționat.

„Oricât am încerca să înfrumuseţăm comuna Cetatea de de Baltă, se vor găsi mereu „binevoitori” care să distrugă câte ceva sau să ia pentru acasă…

Ultimul din serie şi, începând de astăzi, primul dintre cei pe care îi vom sancţiona este tânărul din imagini, care a confundat parcul din faţa căminului cultural din Cetatea de Baltă cu o florărie gratuită.

Nu ştim scopul pentru care a smuls florile în 14 aprilie, în a treia zi de Paşti, dar ştim sigur că destinatara lor nu ar fi de acord cu astfel de acte de vandalism!

Sperăm că sancţiunea care se pregăteşte va descuraja astfel de acte de haiducie!”, au transmis miercuri, 15 aprilie 2026 reprezentanții Primăriei Cetatea de Baltă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Curier Județean

Curier Județean

