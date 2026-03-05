Actualitate

Reducerea accizelor la carburanți, măsură luată în calcul de Guvern. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se lucrează la mai multe scenarii în ceea ce privește prețurile carburanților, unul dintre acestea fiind reducerea accizelor.

Bogdan Ivan a spus că în România s-au înregistrat până miercuri creșteri ale prețurilor la motorină de 20 de bani și 25 de bani până joi dimineața, dar a subliniat că în ate țări din vestul Europei creșterile sunt mai mari. Potrivit ministrului, în această perioadă au fost luate două măsuri importante, respectiv blocarea creșterii artificiale a prețurilor și rute alternative de transport pentru combustibili, notează gandul.ro.

„În același timp, începând de anul trecut, după criza din octombrie, am început, împreună cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovisionare de combustibil, fără să știm că va urma acest eveniment. Și acest lucru ne-a dat flexibilitatea de a ne asigura stocuri pentru cel puțin 5 luni de zile de acum înainte, de a ne asigura rute alternative pentru luni de zile, iar în momentul de față, undeva la sub 7% din tot ceea ce consumăm în România, ca importuri, ca și petrol rafinat, ajunge să fie adus prin strâmtoarea Ormuz”, a spus Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul spune că se lucrează la extinderea contractelor comerciale mai vechi, la scenarii prin care să fie repornite facilitățile de rafinare pe teritoriul României și la scenarii în care să fie crescute importurile de petrol pe rutele clasice Azerbaidjan și Kazahstan.

Întrebat dacă se ia în calcul reducerea accziei la carburanți, Bogdan Ivan a spus că lucrează la mai multe scenarii împreună cu premierul, colegii din coaliție și ministrul Finanțelor.

„Nu sunt ministrul de Finanțe. Dar este evident că împreună cu ministrul de Finanțe, împreună cu Primul Ministru, cu colegii din coaliție, lucrăm la mai multe scenarii, printre care și acest scenariu”.

