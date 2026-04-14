RCA 2026 | Prețurile asigurărilor auto au sărit în aer în România: Cât trebuie să plătească șoferii

Prețurile asigurărilor auto au sărit în aer în România: Cât trebuie să plătească șoferii

Prețurile RCA au crescut cu până la 20% în 2026 față de anul trecut.

Potrivit datelor din piață, prețul mediu al unei polițe a ajuns la aproximativ 1.800 de lei pe an, în creștere cu 10-20% față de anul trecut. Comparativ cu perioada de acum cinci ani, tarifele s-au dublat, iar față de acum un deceniu au crescut chiar de trei ori.

Cea mai ieftină poliță disponibilă în prezent este în jur de 1.100 de lei pe an, în condițiile în care, în 2021, un șofer putea plăti aproximativ 410 lei pentru același tip de asigurare.

Creșterile vin în contextul în care piața RCA a fost anterior plafonată prin intervenții guvernamentale în perioada 2024-2025, iar costurile au fost influențate de majorarea accizelor, a impozitelor auto și de evoluția despăgubirilor.

Potrivit Autoritatății de Supraveghere Financiară, tarifele de referință au crescut în 2026 cu procente cuprinse între 5% și 30%, în funcție de categoria de risc.

Prețul final al poliței diferă în funcție de mai mulți factori, inclusiv vârsta șoferului, capacitatea motorului și istoricul de daune din sistemul Bonus-Malus.

Șoferii sub 30 de ani plătesc cele mai mari tarife, în special în București și Ilfov, unde riscul de daună este considerat mai ridicat. În unele cazuri, costul unei polițe poate depăși 5.000 de lei pe an pentru motoarele mai puternice.

În schimb, cele mai reduse tarife sunt înregistrate în categoria de vârstă 51-60 de ani, unde polițele pot coborî la puțin peste 1.100 de lei pe an, în afara Capitalei.

