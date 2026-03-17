RAȚIONALIZARE a consumului de apă într-o comună de munte din Alba: De ce este necesară măsura
Primăria unei comune de munte din Alba a făcut apel la cetățeni să raționalizeze consumul de apă în următoarea perioadă.
„Datorită unor lucrări de mentenanță programate în cadrul companiei Hidroelectrica, la stațiile din zona noastră debitul de apă destinat populației poate fi afectat”, au anunțat în dimineața zilei de marți, 17 martie 2026, reprezentanții Primăriei Șugag.
„Aceste lucrări vor dura aproximativ o lună, timp în care facem apel la toți cetățenii comunei să raționalizeze apa strict în scop menajer.
Altfel vom ajunge in situația alimentării cu apă doar in intervale orare stricte.
Vă rugăm să tratați problema cu cea mai mare seriozitate!”, au precizat reprezentanții Primăriei Șugag în apelul adresat cetățenilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
