Curier Județean

RAȚIONALIZARE a consumului de apă într-o comună de munte din Alba: De ce este necesară măsura

Ioana Oprean

acum 49 de minute

Primăria unei comune de munte din Alba a făcut apel la cetățeni să raționalizeze consumul de apă în următoarea perioadă.

„Datorită unor lucrări de mentenanță programate în cadrul companiei Hidroelectrica, la stațiile din zona noastră debitul de apă destinat populației poate fi afectat”, au anunțat în dimineața zilei de marți, 17 martie 2026, reprezentanții Primăriei Șugag.

„Aceste lucrări vor dura aproximativ o lună, timp în care facem apel la toți cetățenii comunei să raționalizeze apa strict în scop menajer.

Altfel vom ajunge in situația alimentării cu apă doar in intervale orare stricte.

Vă rugăm să tratați problema cu cea mai mare seriozitate!”, au precizat reprezentanții Primăriei Șugag în apelul adresat cetățenilor.

Curier Județean

IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia

Bogdan Ilea

acum 3 ore

17 martie 2026

IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia Tinerii care își doresc o carieră în Poliție sunt invitați, vineri, 20 martie 2026, de la ora 13:00, la o sesiune de pregătire sportivă organizată în municipiul Alba Iulia, în sala de Sport a Universității „1 […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana"

Bogdan Ilea

acum 3 ore

17 martie 2026

Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana” Peste 200 de mesteceni au fost plantați, astăzi, pe strada Moților din Aiud, cu ajutorul elevilor Liceului Agricol din Ciumbrud, specializarea „Grădinar urban”, în cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Femeie din Alba Iulia, înșelată de falși reprezentanți ANAF: Escrocii au făcut nevăzuți peste 86.000 de lei retrași din contul firmei administrate de aceasta

Bogdan Ilea

acum 3 ore

17 martie 2026

Femeie din Alba Iulia, înșelată de falși reprezentanți ANAF: Escrocii au făcut nevăzuți peste 86.000 de lei retrași din contul firmei administrate de aceasta O femeie de 49 de ani, din Alba Iulia, a rămas fără 86.630 de lei din contul firmei pe care o administrează, după ce a fost înșelată de persoane care s-au […]

Citește mai mult