Ratingul României, anunțat de Fitch pe 13 februarie 2026. Alexandru Nazare: „Mizăm nu doar pe menținere, ci pe îmbunătățire”

Ratingul României, anunțat de Fitch pe 13 februarie 2026. Alexandru Nazare: „Reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, prin disciplină bugetară și decizii coerente”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare pe Facebook, după întâlnirea cu reprezentanții agenției, care a avut loc marți dimineață, la Guvern, că Agenția de evaluare financiară Fitch va publica pe 13 februarie decizia privind ratingul de țară al României, după închiderea piețelor.

Ministrul a transmis că autoritățile mizează nu doar pe menținerea ratingului actual, ci și pe îmbunătățirea performanțelor economice și a calificativului de țară.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor și ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele șase luni. Așa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Fitch, oficialii români au prezentat măsurile care au permis corecția deficitului bugetar în 2025, care s-a situat la 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, asumată de Guvern în toamna anului trecut în relația cu Comisia Europeană. Potrivit ministrului Finanțelor, reducerea deficitului a fost realizată în paralel cu un nivel record al investițiilor publice, prin disciplină bugetară și decizii considerate „coerente” în a doua parte a anului.

„Am subliniat faptul că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, prin disciplină bugetară și decizii coerente. Am discutat, de asemenea, despre perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene, PNRR și mecanismul SAFE, în susținerea investițiilor publice și în reducerea costurilor de finanțare ale statului”, a precizat Nazare.

Guvernul mizează pe fondurile europene Ministrul este de părere că fondurile europene sunt esențiale pentru menținerea ritmului de dezvoltare și pentru consolidarea stabilității financiare. „Aceste instrumente sunt foarte importante pentru menținerea ritmului de dezvoltare și pentru consolidarea stabilității financiare.

Dialogul a confirmat încrederea investitorilor în direcția economică a României, bazată pe măsuri credibile, reforme clare și predictibilitate”, a transmis ministrul Finanțelor.

La întâlnirea cu reprezentanții Fitch au participat premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au avut loc în cadrul procesului periodic de evaluare a evoluțiilor economice și fiscale ale României.

În august anul trecut, Fitch a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă.

