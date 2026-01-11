Radu Georgescu: „Începând cu august 2025 consumul populației s-a prăbușit. Este doar efectul măsurilor economice luate de Guvern”
Economistul Radu Georgescu: „Începând cu august 2025 consumul populației s-a prăbușit. Este doar efectul măsurilor economice luate de Guvern”
Prăbușirea consumului în România, confirmată și de datele economice pentru luna noiembrie 2025, publicate recent, se datorează măsurilor economice luate de Guvern începând din august 2025, este de părere economistul Radu Georgescu.
„Niciodată n-am văzut așa ceva de când mama m-a făcut. Azi s-a publicat consumul pe luna noiembrie. Începând cu august 2025 consumul populației s-a prăbușit. 70% din PIB-ul României înseamnă consumul populației.
O singură dată am mai văzut așa ceva. Doar în 2009 a mai scăzut atât de accelerat consumul în România. Dar atunci era o criză financiară mondială. Acum nu este nicio criză financiară mondială. Este doar efectul măsurilor economice luate de Guvern începând cu august 2025.
În august 2025 Guvernul a dat o bâtă în cap economiei prin creșterea de taxe. Inflația a explodat la 10%. Oamenii sărăcesc accelerat. Din această cauză consumul scade. Firmele au început să dea afară oamenii.
Sunt chestii elementare de economie. În anul 1 de la ASE se învață că în perioada de scădere economică Guvernul nu trebuie să crească taxele, deoarece va adânci și mai mult scăderea economică.
Ca lucrul să fie sigur, de la 1 ianuarie 2026 Guvernul a dat și mai multe baâte în cap sectorului privat și economiei, prin avalanșa de noi taxe. Evident, inflația va crește. Lumea va sărăci și mai mult. Economia va intra în recesiune. Și mai multe firme vor da oameni afară.
În acest context, probabil 90% dintre oameni realizează efectele economice. Doar Guvernul își mai laudă măsurile economice, ziariștii și influencerii care primesc bani de stat și cetățenii care nu au habar de noțiuni elementare de economie sau sunt asistați social și îi doare în fund cum merge economia
Dar stai un pic! Este și o parte bună. Toată România învață live ce se predă în anul 1 de la ASE. Inclusiv Guvernul învață noțiuni elementare de economie. Partea proastă este că învață pe banii și nervii noștri. Niciodată n-am văzut
așa ceva de când mama m-a făcut. Așa ceva…”, detaliază Radu Georgescu într-o postare în mediul online.
