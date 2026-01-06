Radu Georgescu, despre avalanșa de creșteri de taxe: ,,Este o operațiune specială a Guvernului”
Radu Georgescu, despre avalanșa de creșteri de taxe: ,,Este o operațiune specială a Guvernului”
Economistul Radu Georgescu a alcătuit o listă cu toate taxele care au crescut în România începând cu data de 1 august 2025. Avalanșa de creșteri pare o ,,operațiune specială a Guvernului”, este de părere acesta.
,,Niciodată nu am văzut o avalanșă atât de mare cu creșteri de taxe.
Ce taxe și impozite au crescut de la 1 august 2025
1. TVA a crescut la 21%
2. Impozitul pe clădire a crescut cu mai mult de 100 %
3. Impozitul pe mașină a crescut în funcție de norma de poluare
4. Pentru mașinile hibrid impozitul a crescut cu minim 20%
5. S-a introdus un impozit de 40 lei pentru mașinile electrice
6. Impozitul pe dividende a crescut la 16%
7. Impozitul pentru câștigul din vânzarea acțiunilor a crescut la 16% dacă folosești o aplicație din străinătate
8. Impozitul pentru câștigul din vânzarea acțiunilor a crescut la 3% dacă folosești o aplicație din România
9. Impozitul pentru câștigul din vânzarea criptomonede a crescut la 16%
10. S-a introdus o taxă de 25 lei pentru bunuri cumpărate dintr-o țară non UE și care are valoarea sub 150 euro
11. A crescut impozitul din chirii pentru locuințele închiriate pe termen scurt (Airbnb, Booking etc)
12. Prima zi de concediu medical nu se mai plătește!
13. Pentru 90.000 de companii a crescut impozitul deoarece au trecut la impozit pe profit de 16% după reducerea plafonului pentru cifra de afaceri la 100.000 euro
14. A crescut contribuția CASS pentru profesiile liberale (contabili, medici, avocați, psihologi, arhitecți) prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie
15. A crescut contribuția CASS pentru PFA-uri prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie
16. A crescut capitalul social la 5.000 lei pentru companiile care au cifra de afaceri peste 400.000 lei
17. Accizele au crescut cel puțin 10%
Concluzii
În România nu este o avalanșă cu creșteri de taxe, este o operațiune specială a Guvernului”, a scris economistul pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice
Vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, pe parcursul următoarelor două săptămâni, mai precis în perioada 5-18 ianuarie 2026. Vor fi temperaturi medii diurne pozitive în unele zile, în timp ce precipitațiile vor fi prezente la nivelul întregului teritoriu al României […]
Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice și juridice
Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice și juridice Prima zăpadă mai serioasă din iarna 2026 a făcut ca din nou drumurile naționale și județene să fie blocate, trotuarele din orașe să fie pline de zăpadă, iar copacii și gheața să cadă […]
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte ANM a emis marți dimineața o nouă informare de vreme rea, valabilă în Alba și alte județe din țară, în intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00. Temporar vor fi precipitații […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre avalanșa de creșteri de taxe: ,,Este o operațiune specială a Guvernului”
Radu Georgescu, despre avalanșa de creșteri de taxe: ,,Este o operațiune specială a Guvernului” Economistul Radu Georgescu a alcătuit o...
Cum va fi vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice
Vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere...
Știrea Zilei
VIDEO | Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică
Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică Căderile masive de zăpadă...
VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri
Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri...
Curier Județean
VIDEO | Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag
Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii...
Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în procedură de atribuire
Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile...
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc de Sfântul Ioan Botezătorul în 7 ianuarie 2026. Aproape două milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul IOAN Botezătorul 2026: Ion, Ioan, Ioana, Ionel, Nelu, Ionica, Nica, Ionut, Onut, Ionela,...
MESAJE de SFANTUL IOAN 2026. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul
Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...