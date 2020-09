Publicitate electorală| Vreau o calitate a vieții superioară în Sebeș!

Sunt un locuitor al Sebeșului la fel ca și voi. În aceeași măsură îmi doresc și eu un oraș mai curat, mai dinamic, mai bine dotat, cu o CALITATE a VIEȚII superioară celei care există astăzi în municipiu. Pentru asta vă prezint câteva din ideile pe care le am și pe care le consider fezabile și rezonabile de a fi puse în practică în următorii ani.

În primul rând este vorba de Regenerarea Urbană și Infrastructură. Vorbim aici de:

– Îmbunătățirea calității de locuire prin reglementarea zonelor de urbanizare industrială, de protecție naturală, de patrimoniu

– Modernizarea străzilor

– Reabilitarea rețelei de apă-canal

– Construcția de trotuare, piste de biciclete, spații verzi

– Estetizarea spațiului public și întreținerea lucrărilor

Sănătatea este prioritară pentru oamenii din Sebeș. Astfel, propun:

– Construirea unui SPITAL MUNICIPAL MODERN, cu circuite intraspitalicești corespunzătoare, condiții de confort termic, calitatea aerului și de igienă la nivelul cerințelor medicale precum și dotare cu aparatură medicală și mobilier nou

– Reabilitarea maternității

Investiția în viitorul copiilor noștri, în Educație, este esențială. Așadar în următorii ani vom bifa:

– Investiții în școli, în grădinițe, în susținerea materială și logistică a elevilor în procesul de învățare

– Construirea unei CREȘE NOI pentru copiii din municipiul Sebeș

Mediul înseamnă viață, înseamnă sănătate. Aici vom acorda o atenție cu totul specială CALITĂȚII AERULUI și mediului sănătos pentru locuitorii Sebeșului. Așadar, propunem:

– Înființarea Compartimentului de Protecția Mediului și Ecologie Urbană, de sine stătător

– Angajarea de ingineri specialiști în protecția mediului și ingineri specialiști în ecologie urbană

– Autorizarea RENAR a Laboratorului de analize de mediu din dotarea Primăriei Sebeș și măsurarea emisiilor de poluanți la sursă

Transportul în comun din municipiu se află pe lista priorităților noastre. Astfel că vom proceda la:

– Construirea de stații acoperite

– Realizarea de stații de încărcare ecologică

Reforma Administrației este esențială în aceste vremuri. Astfel vom implementa:

– Digitalizarea administrației

– Formarea și calificarea continuă a personalului

– Îmbunătățirea activității departamentului pentru atragerea fondurilor europene

Sportul are o tradiție și o istorie aparte în Sebeș. Vom proceda la:

– Reînființarea echipelor de Handbal și Fotbal

– Modernizarea Bazei Sportive din Arini

– Realizarea unei piste de alergat cu nocturnă

– Realizarea a trei terenuri sintetice de fotbal

– Construirea unui ștrand cu două bazine descoperite și unul acoperit de dimensiuni semi-olimpice. Aici se vor putea desfășura și orele de educație fizică și sport

Turismul este crucial pentru promovarea unui municipiu cum e Sebeșul. Așa că este nevoie de:

– Punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial al municipiului (ex. zona Râpă Roșie ,Biserica lutherană, zidurile vechi etc.)

– Crearea unui circuit de ciclism recreativ

– Promovarea asiduă a Sebeșului ca municipiul din centrul țării.

Radu Cristian,

Candidatul Partidului Social Democrat Alba la Primăria Sebeș

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba

Executat de UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/

CUI mandatar financiar județean 21200019