Publicitate electorală| PNL Cugir face cunoscut programul de investitii pentru fiecare zonă şi pentru serviciile publice din localitate

În 27 septembrie, cugirenii vor alege din nou Adrian Teban pentru Primăria Cugir și echipa sa de consilieri liberali pentru Consiliul Local pentru că valoarea stă în fapte, nu în vorbe, în decență, nu în agresivitate, în implicare și nu în critică toxică. Investiţiile care au avut loc în oraşul Cugir şi proiectele europene contractate, în valoare de 50 milioane euro, demonstrează implicarea, seriozitatea şi profesionalismul actualei conduceri administrative.

În continuare PNL Cugir vă face cunoscut programul de dezvoltare pentru fiecare zonă şi pentru serviciile publice din localitate, în paralel cu investiţiile deja realizate în ultimii ani.

Programul de investitii pentru ZONA BLOCURILOR

Am semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea străzilor pe care se desfășoară transportul public: Victoriei, Stadionului, 1 Decembrie 1918, Rozelor, Ion Creangă, Tineretului, Alexandru Sahia, Nicolae Bălcescu, Ghe. Asachi. Urmează să derulăm licitația publică pentru execuția lucrării.

Am reabilitat din bugetul local străzile: Ștefan cel Mare, Emil Racoviță, M. Sadoveanu, Serelor. Continuăm cu modernizarea spațiilor verzi și de agrement. Am modernizat zona blocurilor de locuit, am amenajat trotuarele și 2000 de locuri de parcare. Vom implementa un management digitalizat al parcărilor.

Am accesat fonduri europene pentru modernizarea transportului public prin achiziționarea a 6 autobuze hibrid, stații de autobuz, sisteme de control ale traficului și amenajarea de piste pentru biciclete. Dorim să extindem mobilitatea urbană spre localitățile învecinate: Şibot, Săliștea, Balomir, Romos, Pișchinți,

Am modernizat Arena Cugir şi am creat terenuri pentru sporturile în aer liber. Ne propunem să construim o sală multifuncţională la fostul ștrand, pentru practicarea sporturilor de interior.

La solicitarea tinerilor, am amenajat un skate parc şi terenuri pentru tenis de masă și basket, în zona Micro 7. Dorim să dezvoltăm pe maulul Râului Cugir o bază de agrement cu ştrand și terenuri pentru sporturile în aer liber. Am amenajat platforme cu incinte controlate, dotate cu recipienți pentru colectarea selectivă a gunoiului pe cinci fracții. Ne dorim îmbunătățirea colectării selective odată cu operaționalizarea depozitului de la Galda. Am semnat contractul pentru eficientizarea și modernizarea iluminatului public pe 36 de străzi din Cugir și Vinerea. Dorim să trecem la corpuri de iluminat cu led la nivelul întregului oraş.

Programul de investitii pentru ZONA DE SUS A ORAŞULUI ȘI RÂUL MIC

Am contractat fonduri pentru modernizarea străzilor Griviței și Râul Mic, prin proiectul privind mobilitatea urbană. Am demarat licitația pentru execuția lucrării.

Am modernizat cu fonduri europene străzile: 21 Decembrie 1918, Vasile Alecsandri, 1 Mai, Râul Mic (tronsonul de 2.7 km până la limita intravilanului). În continuare, în baza unui proiect contractat destinat îmbunătățirii calității vieții și facilitării accesului la educație, vor fi modernizate străzile: Simion Bărnuțiu, Arieșului, G. Enescu, M. Eminescu, Scăunel . Din bugetul local am reabilitat străzile: Viilor, Aurel Vlaicu și Colinei. Vom continua să reabilităm străzile: Răchiţii, C. Porumbescu, Liliacului. Am extins reţelele de canalizare periurbană. În continuare, ne propunem să extindem canalizarea pluvială pe străzile care vor fi modernizate.

Cu scopul de a pune în valoare istoria locală, am restaurat Turnul de Apă, am realizat documentația şi proiectul tehnic pentru amenajarea traseului Wasserleiner cu alei pietonale şi piste de biciclişti. Sunt în curs procedurile de expropriere, după care vom demara lucrările.

Programul de investitii pentru CINDENI

În baza proiectului de mobilitate urbană, am contractat fonduri pentru modernizarea străzilor I.B. Deleanu şi M. Viteazul (de la intersecția cu str. Zorilor până la Podul Roșu). Am demarat licitația pentru execuția lucrării.

Cu fonduri europene am moderizat străzile: 1 Mai, Mihai Viteazul şi Avram Iancu. În continuare, în baza unui proiect contractat, destinat îmbunătățirii calității vieții și facilitării accesului la educație, vor fi modernizate străzile: Carpați, Pârâului, Livezii, Dorului, Nuferilor, Horea, Traian, Fagului, Crinului, Crângului, Munteniei, Lacului, Cooperatorilor, Ştrandului, Biruinţei, Gh. Lazăr, Decebal, M .Kogălniceanu, Mărăşeşti, I. Slavici, Libertăţii, Șt.O. Iosif, 8 Martie, Zorilor, 1 Iunie, Bradului.

Am extins reţeaua de canalizare în Cindeni. Pentru creșterea confortului cetățenilor, vom introduce transportul public de călători în zonă. Din bugetul local am modernizat strada Drăgana, Gheorghe Lazăr, Şurianu şi Dealului și am semnat contractul de lucrări pentru str. Oituz. Vom continua cu străzile Plopilor, Avram Iancu (de la intersecția cu str.I. Slavici, în sus).

Programul de investitii pentru VINEREA

Am amenajat centura ocolitoare a localității Vinerea. Dorim să înfiinţăm o zonă industrială sau un parc industrial în zona centurii.

Am introdus rețelele de apă-canal, am construit o stație de pompare necesară funcționării acestor rețele. În continuare, vom extinde canalizarea pluvială pe străzile în curs de modernizare.

Am reabilitat, din bugetul local, străzile: Tractoristului, Merilor, Mesteacănului, Privighetorii şi am demarat procedura de licitație pentru execuția lucrărilor pe str. Morilor. Tot din bugetul local vom continua să reabilităm străzile: Moţilor, Culturii, Luncii, Toamnei, Arinului și Macului.

Cu fonduri europene a fost modernizată strada Eroilor. Urmează, după transferul circulaţiei pe centură, să modernizăm strada Principală, de-a lungul căreia vor fi amenajate piste de biciclete și vor fi modernizate stațiile de autobuz.

Cu scopul de a păstra tradițiile și obiceiurile locului am reabilitat Căminul Cultural și am transformat Poiana cu Goruni în loc de promovare a zestrei culturale. În continuare, dorim să transformăm această poiană într-o Gradină Urbană cu spaţii pentru grătar, cu un parc de aventură cu toate dotările specifice pentru căţărare, trasee, tiroliene, etc.

Programul de investitii pentru ZONA SATELOR DE MUNTE

Am accesibilizat zona montană prin construirea de drumuri forestiere: Piciorul Neamţului, Preluca – Comarnici, Valea Groşi, Râul Mic – Bucuru, Brădeț, Vinerea – Archiş, Afinet, Pârâul Afinetului, Valea Spinului, Feţeni, Pârâul cu Purcei, Valea Prihodiștii, Valea Grușerii. În continuare, dorim să conectăm cătunele de munte cu localitatea Cugir printr-un coridor pe ruta: localitatea componentă Vinerea – zona rezidențială Cindeni – localități componente din zona de munte.

Am introdus curentul electric în Frăsinei și ne dorim să rezolvăm problema apartenenței acestui cătun, divizat în prezent în două județe. Dorim să acredităm Școala din Mugesti și să facilităm accesul copiilor la școlile din Cugir, după finalizarea clasei a IV-a.

Programul de investitii pentru SERVICIILE PUBLICE

Am modernizat și dotat Ambulatoriul și Clădirea de Chirurgie-Interne a Spitalului Orășenesc. În prezent, modernizăm Maternitatea și vom continua cu Secția de Boli Infecțioase și Secția de Psihiatrie.

Cu fonduri din bugetul local și cu bani europeni am dotat cu aparatură medicală Spitalul Orășenesc Cugir. Printr-un proiect european contractat vom îmbunătăți dotarea fiecărei secții din cadrul Ambulatoriului, inclusiv cu un aparat RMN.

Am accesat fonduri pentru modernizarea Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”. Dorim să reabilităm căminul pentru elevi din cadrul colegiului.

Am înființat creșa „Kunterbunt”, iar în prezent lucrăm la amenajarea creșei de la „Prichindel”. Vom continua să venim în sprijinul familiilor tinere cu 20 de apartamente ANL și cu terenuri pentru construirea de locuințe.

Am obținut finanțare pentru modernizarea școlilor și grădinițelor aparținătoare: Şcoala Gimnazială Nr. 3, „Singidava”, „Iosif Pervain” și „Ioan Mihu”, localul nou. Vom reabilita din surse proprii Colegiul Naţional „David Prodan” din Cugir şi localul vechi al școlii „Ioan Mihu” din Vinerea. Am reabilitat Cantina Centrului Cultural. Dorim să reabilităm Cantina Colegiului „David Prodan” și să amenajăm un centru pentru tineri.

Am funcţionalizat sistemul online pentru plata taxelor și impozitelor locale. Vom continua digitalizarea administrației locale cu aplicații smart pentru relația cu cetățenii şi plata serviciilor publice.

Am obținut finanțare pentru renovarea și extinderea Cantinei Sociale, crearea Centrului medico-social „Michelangelo” și a Centrului de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice „Lotus”. În continuare, dorim să înființăm un cămin pentru vârstnicii singuri.

Am introdus Cetatea dacică „Singidava” în rândul Festivalului Cetăților Dacice din Alba. Ne dorim să restaurăm acest obiectiv istoric şi să creăm un Muzeu Viu pe cetate.

Am înființat Asociația „Munții Șurianu”, împreună cu localitățile învecinate. Urmează să accesăm fonduri europene pentru dezvoltarea tursimului în Munţii Şurianu.

Am demarat procedura de preluare a drumului forestier Cugir-Canciu-Șurianu. Dorim să pregătim proiectul pentru asfaltarea și asigurarea accesului la domeniul schiabil Șurianu.

Continuăm împreună pentru a realiza următoarele 16 proiecte finanțate cu bani europeni și a tuturor investițiilor în infrastructură, sănătate, învățământ, domeniul social. De asemenea, pregătim și investițiile de care orașul Cugir are nevoie în continuare și pentru care vom avea șansa să accesăm fonduri în exercițiul financiar 2021-2027.

Continuăm împreună pentru a realiza următoarele 16 proiecte finanțate cu bani europeni și a tuturor investițiilor în infrastructură, sănătate, învățământ, domeniul social. De asemenea, pregătim și investițiile de care orașul Cugir are nevoie în continuare și pentru care vom avea șansa să accesăm fonduri în exercițiul financiar 2021-2027.

