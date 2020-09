Publicitate electorală| Ioan Lazăr, ALDE Alba: „Aveți dreptate, dle Ion Dumitrel! Ați EȘUAT…”

Într-un comunicat recent, Ion Dumitrel recunoaște că cel mai redutabil contracandidat pe care l-a avut vreodată a fost Teodor Atanasiu! Aveți dreptate, d-le Dumitrel și o să vă spun și de ce.

Pentru că Teodor Atanasiu nu s-a ascuns niciodată în spatele altor politicieni sau oameni din conducerea administrativă a CJ Alba. A fost mereu ferm în ceea ce a avut de spus și este un om dintr-o bucată. Și dacă în politică nu ar fi făcut un pas în spate sau mai exact dacă nu l-ați fi împins voi, PD-iștii să o facă, fiți ferm convins că astăzi s-ar fi împotrivit să faceți blaturi cu PSD, să cumpărați primari și consilieri mai slabi de înger pentru a candida de pe listele voastre de partid, iar apoi să vină Rareș Bogdan și să îi “paradească”.

Și, la fel, Teodor Atanasiu v-ar fi spus ce vă tot spun și eu: că este TOTAL IMORAL ca în timp ce poporul suferă fiind obligat să respecte o serie de restricții din cauza pandemiei, voi să chefuiți în biroul premierului și probabil să puneți la cale FURTUL A MILIOANE DE EURO din AFACEREA MĂȘTILOR cumpărate pe câțiva bani și apoi vândute la suprapreț prin și la instituțiile statului român.

V-ar mai fi spus d-le Dumitrel, ca fost ministru al Apărării, că este o crimă împotriva propriului popor să SECHESTRAȚI BUNICII ȘI PĂRINȚII NOȘTRI în case și să îi scoți la plimbare câte 2 ore pe zi, ca pe pușcăriași!

Am învățat lucruri bune de la Teodor Atanasiu! Am învățat să fiu OM, să îmi prețuiesc colegii și să vorbesc răspicat atunci când în politică lucrurile o iau într-o direcție greșită. Am făcut-o atunci când ALDE a fost la guvernare împreună cu PSD și o fac și acum.

Am criticat public tot ce nu mi s-a părut normal! Vă asigur, dragi cetățeni ai județului Alba că dacă Teodor Atanasiu sau eu, Ioan Lazăr, am fi fost președinți la CJ Alba, groapa de gunoi de la Galda ar fi fost funcțională și am fi plătit acum cu toții un preț mult mai mic la gunoiul menajer. Și cei aproape 45 de milioane de euro investiți în total până acum ar fi dat roade pentru toți! La fel, fiți convinși că nu ați fi plătit salarii și prime nesimțite pentru conducerea APA CTTA și automat prețul la apă și canal ar fi fost unul mai mic și corect!

Toate aceste EȘECURI ale administrației județene ne afectează pe toți! Pentru că oalele sparte de Dumitrel le plătim noi din bani publici, din taxele și impozitele noastre!

Comandat de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

EXECUTAT DE UNIREA PRES SRL, portal www.ziarulunirea.ro

Cod unic mandatar financiar coordonator 21200063