Publicitate electorală| FAPTE, NU PROMISIUNI!

FAPTE, NU PROMISIUNI!

Mă numesc Folea Cornel-Florin, sunt absolvent al Facultăţii de Finanţe şi Bănci din Bucureşti, licenţiat în ştiinţe economice. La baza formării mele stau Liceul silvic şi Școala postliceală “Grup Școlar Silvic“ din Gurghiu. Deşi pregătirea mea şcolară mi-ar fi putut asigura un trai decent, am hotărât să-mi fac propria afacere. Consider că am reuşit în tot ce mi-am propus. De aceea, acum, mă bucur să administrez, împreună cu familia, o fermă de vaci Aberdeen – Angus, prima înfiinţată în judeţul Alba.

Consider că banul public trebuie folosit în aşa fel încât să beneficieze toţi cetăţenii. Obiectivele mele vor fi: transparenţă în comunicarea cu cetăţenii, formarea unei echipe competitive în absorbţia de fonduri europene, modernizarea infrastructurii comunei, construirea de parcuri, locuri de joacă, amenajarea drumurilor agricole şi rezolvarea problemelor de ordin funciar, găsirea unor soluţii pentru deşeurile din comună şi pentru evitarea unor viitoare inundaţii, pentru cei aflaţi în zone cu risc.

PROPUNERI:

Transparenţă în comunicarea cu publicul. Formarea unei echipe competitive pentru absorbţia de fonduri europene. Modernizarea infrastructurii comunei: trotuare, parcări, sistem de canalizare, coşuri de gunoi etc. Modernizarea instituţiilor de învăţământ. Amenajarea de parcuri, locuri de joacă pentru copii, spaţii verzi. Reabilitarea drumurilor agricole şi a căilor de acces extracomunale. Rezolvarea problemelor de fond funciar. Găsirea de soluţii pentru evitarea inundării gospodăriilor aflate în zone cu risc. Susţinerea elevilor cu rezultate la olimpiadele şcolare şi a echipei de fotbal.

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, publicat de SC UNIREA PRES SRL, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020