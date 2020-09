Publicitate electorală| Dragi locuitori ai Comunei Săliștea

Mă adresez dumneavoastră așa pentru că îmi sunteți dragi,așa cum îmi este și comuna aceasta.Este locul unde m-am format ca elevă,unde am învățat să iubesc și să respect tot ceea ce mă înconjoară,unde am devenit om. Cu tinerețe,dar cu destul de multă experiență în viață, vin în fața dumneavoastră și mă prezint.

Numele meu este Scurtu Lucia Cosmina,sunt tânără am 41 de ani ,de profesie sunt profesor pentru învățământul primar.Cu pași mărunți dar siguri,cu planuri mărețe ,am ajuns să candidez pentru funcția de primar al Comunei Săliștea.Am alături o echipă frumoasă,tânără,cu care împărtășesc aceleași idei -de a dezvolta proiecte,de a aduce un plus comunității,oamenilor,mă prezint în fața dumneavoastră astăzi ca omul care vrea să ridice comuna Săliștea,acolo unde ii este locul.

M-aș bucura ca dumneavoastră să credeți că este momentul potrivit să îmi permiteți să vă demonstrez că sunt un bun și devotat primar.

Votati cu încredere Lucia Cosmina Scurtu,candidat de primar pentru Comuna Săliștea.

Un vot responsabil pentru viitorul nostru!!

Votați echipa Partidului Mișcarea Populară!

