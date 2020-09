Publicitate electorală| Dorin Petruţiu, un albaiulian reîntors din Noua Zeelandă, se implică în administraţia locală

Publicitate electorală| Echipa A.N.A. se extinde! Dorin Petruţiu, un albaiulian reîntors din Noua Zeelandă, se implică în administraţia locală

• Există lucruri care ştim că sunt imposibil de realizat, până când vine cineva care nu ştie acest lucru şi le realizează (Albert Einstein)

M-am născut în Alba Iulia şi am locuit pe Str. Gheorghe Doja, “jos în oraş”. Liceul l-am făcut la HCC la secţia Informatică, după care am stat 6 ani în Cluj pentru pentru a deveni inginer în mecanică fină şi mecatronică şi apoi pentru a-mi lua şi diploma de studii aprofundate.

După facultate am încercat să-mi găsesc de lucru în România, dar salariile se învârteau în jurul sumei de 50 de dolari, mult prea puţin pentru planul meu de a întreţine o familie. Aşa că am decis să emigrez în Noua Zeelandă în 2001, unde am început de la munca de jos: spălat vase, întins cabluri de telefon şi mutat mobila, ca în scurt timp să ajung tehnician şi asistent universitar la secţia de Mecatronică a Massey University. Noua Zeelandă m-a învăţat o grămadă de lucruri extraodinare despre muncă, etică, oameni, dar şi despre cum trebuie să se administreze şi dezvolte un oraş, pur şi simplu pentru că trăieşti într-un loc cu dezvoltare sănătoasă şi observi zilnic ce se face şi cum se face. În 2005 am luat cetăţenia şi, cu toate că îmi imaginam că voi ieşi la pensie în acea ţară minunată, am simţit de la un moment dat chemarea către casă. Am revenit în 2008, spunând că doar pentru o perioadă, dar m-am simţit bine şi am rămas acasă. Şi sunt fericit aici.

Am început o afacere care merge foarte bine, zic eu cu multă inspiraţie din modul neozeelandez de a rezolva lucrurile şi de a trata clienţii şi angajaţii.

Alba Iulia arată bine după întoarcerea în ţară şi timp de câţiva ani am fost păcălit şi eu de strategia populistă a conducerii oraşului, vopsită în culoarea care era la modă – de la roşu spre portocaliu şi apoi galben. Am crezut că e fantastic ce se întâmplă în oraş. Până când am realizat că în afară de Cetate şi multele concerte gratuite… oraşul nostru va rămâne mult în urmă. Şi aşa a şi fost, din păcate… Sper ca tot mai multă lume să realizeze că nu e normal să cheltuim banii care ar putea fi folosiţi pentru asfaltarea unei străzi pe un concert gratuit cu Ina sau Smiley. Din punctul meu de vedere, e de preferat să plăteşti un bilet de câţiva lei, dar să nu mai mergi acasă în noroi sau praf.

Tot timpul am făcut comparaţie cu evoluţia pe care o vedeam în Noua Zeelandă, unde cu trecerea timpului străzile noi erau tot mai late, nu mai înguste; vizibilitatea pe drumuri era tot mai bună, nu cum s-a făcut în ultimii ani în oraş, de s-au “strangulat” artere importante sau cartiere întregi cu trotuare exagerat de late, garduri vii interpuse între aceste trotuare şi drum, cu sălcii pitice, tuia, tufe, garduri de plastic şi metal, care au limitat foarte mult vizibilitatea şi au produs nenumărate accidente. Am asistat în ultimii doi ani la tăierea drastică a numărului de locuri de parcare prin plasarea multor semne de oprire sau staţionare interzisă, dar fără a se găsi soluţii simple de creare a unor trotuare mai “deştepte”, plantarea unor arbori care să dea mai mult oxigen decât un petec de iarbă călcat de roţile maşinilor. Să nu mai vorbesc de demolarea unor centrale termice sau folosirea unor terenuri lăsate în paragină pentru a permite crearea de locuri de parcare.

Şocul cel mai mare este că, exact în perioada în care eu estimez că au dispărut poate înspre 20% din locurile de parcare, s-a introdus o taxă de parcare exagerat de mare iniţial şi s-a pus la punct ridicarea maşinilor din tot felul de zone care nu prezentau pericol de obstrucţionare a vizibilităţii, nici pe departe cât o fac gardurile de pe drumul către Cluj şi Miceşti, unde au şi fost nenumărate accidente. În mod normal nu trebuia introdusă taxa în cea mai mare parte a oraşului, ci eşalonat, în zona turistică sau în jurul unor instituţii.

O administraţie mândră de rolul pe care îl are nu văd doar în Noua Zeelandă, ci şi în oraşele din Ardeal – Oradea, Cluj, Sibiu şi chiar şi comuna Ciugud. Unde nu găseşti obiective importante lăsate în paragină – case istorice, cinematografe, centrale termice, parcuri, locuri de joacă pentru copii, ştranduri, stadioane etc. Copiii ştiu deja din jocurile pe care le joacă pe calculator că dezvolţi un oraş prin crearea unor zone industriale care creează locuri de muncă, taxe şi impozite. Legea trebuie aplicată pentru a steriliza câinii din gospodăriile oamenilor, de unde provin de peste 30 de ani câinii abandonaţi, pentru care se cheltuie sume colosale anual pentru capturare şi întreţinere în adăposturi. În 2019 nu mai poţi să te numeşti primar sau viceprimar şi să vii cu atitudini din anii ’50 şi să interzici oamenilor din oraş să crească porumbei, iepuri sau găini sau să aplici amenzi de 40.000 de lei unor cetăţeni care locuiesc în noroi şi care îţi cer să nu mai cheltui banii publici pe spectacole electorale şi să mai asfaltezi câte o stradă măcar, din cei 150 de km de drumuri de pământ din oraş.

Pentru toate aceste lucruri am făcut nenumărate petiţii, am mers în Consiliul Local cu alte sute de albaiulieni şi o parte din obiective am reuşit să le realizăm împreună: putem creşte în continuare animale, anul trecut s-au sterilizat gratuit 300 de câini din gospodăriille oamenilor, s-au pus oglinzi în anumite locuri cu vizibilitate obstrucţionată, limitatoare de viteză, sensuri giratorii etc.

A fost foarte încurajator să vezi că după începerea activităţii prietenului meu, Mircea Trifu, în consiliul local, foarte mulţi albaiulieni, ca mine, au realizat mult mai mult decât cei aproximativ 20 de consilieri de la putere şi din opoziţie care au avut exact ZERO proiecte în 4 ani de mandat şi se hlizeau şi făceau mişto de problemele serioase prezentate de albaiulieni.

De aceea, ştiu că noi, cei care nu am fost membri în consiliu, dar totuşi am reuşit prin implicare civică să rezolvăm atâtea lucruri importante pentru oraş, am face o treabă extraordinară când vom fi consilieri, iar cei care doar au ocupat acele scaune şi votat la comandă politică, nu vor mai avea loc acolo.

Dorin PETRUŢIU

