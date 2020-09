Publicitate electorală| Bună ziua, oameni dragi!

Mă numesc STOIAN DELIA ADRIANA, am 28 de ani, sunt o tânără candidată a unui partid cu tineri frumoși și oameni de calitate -PMP- Partidul Mișcarea Populară.

Am absolvit Școala Generală „Ion Bianu”-Valea Lungă, apoi Liceul tehnologic „Timotei Cipariu”-Blaj, urmând apoi studiile, la Cluj, „Universitatea de Științe Agricole și Medicină”, cu specializarea „Facultatea de Horticultură”-Cluj. După absolvirea facultăți, am urmat cursurile de master „USAMV- tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate”- Cluj Napoca, iar în prezent sunt profesoară.

Sunt o tânără care a decis să pună umărul la dezvoltarea acestei localități natale.

Iubesc comuna mea, dovadă că nu am plecat, doresc să ajut la dezvoltarea acestei comune și satelor care aparțin, Lunca, Lodroman, Glogoveț, Tăuni, Făget și să lupt pentru drepturile fiecarui om.

Întodeauna am fost atentă, sufletistă și sensibilă la ceea ce se întâmplă în jurul meu, să fiu de folos comunități și să respect oameni.

Poate pare ciudat, terminând facultatea și masterul la Cluj puteam să rămân acolo, ca și ceilalți tineri ai comunei, dar am revenit, întorcându-mă în Valea Lungă. Motivul este simplu: îmi iubesc locul unde m-am născut, îmi iubesc locul copilăriei, unde am crescut, unde am învățat, decizia să rămân în satul meu natal a fost motivată de dorința de a restitui comunei mele tot ceea ce a investit în mine. Îmi pasă de oameni, de dascăli, de profesorii buni ai școli din comuna noastră, care a scos copii de viitor și oameni care vor lupta pentru comuna lor.

„Îmi pasă de comuna mea!”

Mesajul meu este următorul: „Valea Lungă nu este doar a mea. Este și a ta, a noastră, a tuturor celor care locuim aici.

Este satul meu natal, satul meu de suflet, cu tineri frumoși și creativi, cu oameni capabili și muncitori.

Împreună, vom putea realiza mai multe, fără ură, frică și dezbinare, ci uniți în identificarea problemelor și în găsirea soluțiilor pentru realizarea acestora.

Mi-ar face o mare plăcere și mă simt onorată să parcurgem acest drum împreună, indiferent de vârstă, cu respectul cuvenit pentru bunicii noștri, preluând din înțelepciunea lor, cu recunoștiință față de părinți și plini de speranță că împreună vom reuși.

Ca și tânără consilier, vreau să mă implic mai mult pentru drepturile copiilor și tinerilor, pentru un viitor bun,pentru că ei ne sunt viitorul.

Proiecte ar fi multe, dar, ca și consilier local, cu sprijinul Consiliului Județean, al domnului CLEMENT NEGRUȚ, aș dori să inițiez proiecte pentru:

amenajarea unui parc pentru copii;

amenajarea unui spațiu în vederea promovării și dezvoltării dansului tradițional și modern;

implicarea și susținerea copiilor pentru a intra în atribuția de tablete si rechizite școlare;

amenajarea terenului de sport;

implementarea unei platforme on-line, pentru a facilita dialogul cu cetățenii, în identificarea, gestionarea și rezolvarea problemelor personale și comunale;

reluarea lucrarilor stradale, trotuare pavate și a rigolelor, trasarea trecerilor de pietoni, mai ales în zona școlii și iluminarea acestora;

transformarea și amenajarea spațiilor verzi din proximitatea locuințelor cu implicarea proprietarilor, respectând un plan peisagistic stabilit de comun acord.

„Așadar, în data de 27 septembrie 2020, ieșiți la vot și alegeți cu sufletul, cu mândria de om frumos, cinstit și muncitor.”

consilier local PMP: Stoian Delia Adriana

consilier județean PMP: Clement Negruț

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.