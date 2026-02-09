PROTESTE în Sănătate: Nemulțumiri din cauza tăierilor de personal cu 10%. ,,Sistemul sanitar din România se confruntă cu o nouă criză”
Sistemul sanitar din România se confruntă cu o nouă situație de alertă, după anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan, potrivit căruia ar urma să fie reduse cheltuielile de personal, inclusiv în domeniul sănătății.
Organizațiile sindicale vorbesc despre o criză iminentă și despre încălcarea promisiunii de a excepta acest sector de la măsurile de austeritate.
Sindicatul Național Forța Legii atrage atenția că deciziile avute în vedere ar putea însemna concedieri, eliminarea unor sporuri și schimbări ale programului de lucru, într-un sector deja afectat de lipsa acută de personal, volumul mare de ore suplimentare și gărzile neplătite.
În acest context, organizațiile sindicale din Sănătate și Asistență Socială au început, în aceste zile, să colecteze semnături pentru declanșarea protestelor și a altor forme de acțiune sindicală prevăzute de lege, după consultarea membrilor.
Comunicatul transmis de Sindicatul Național ,,Forța Legii”
Atragem atenția că nu este vorba despre o reformă reală, ci despre o nouă presiune asupra unui sistem suprasolicitat, cu deficit cronic de personal, ore suplimentare și gărzi neplătite, sporuri plafonate la nivelul anului 2018, în ciuda creșterii costului vieții. Pentru munca de noapte, sporurile rămân modeste, de 300–500 de lei lunar, indiferent de numărul turelor efectuate. Asistenții medicali, infirmierele, farmaciștii, biologii, personalul TESA, lucrătorii din DSP-uri sau asistenții medicali comunitari reclamă aceleași probleme: volum mare de muncă și venituri insuficiente.
Solidaritate, dar și protecție reală
În lipsa unui dialog real cu Guvernul, avertizăm că sistemul sanitar riscă un blocaj major, cu efecte asupra pacienților și funcționării spitalelor. Solidaritatea între lucrători și organizațiile sindicale este necesară și legitimă. Protestele, presiunea publică și unitatea de acțiune sunt instrumente esențiale.
Dincolo de proteste și de declarații, trebuie spus clar un adevăr pe care mulți îl simt deja: fiecare lucrător este vulnerabil individual. Reducerile de venituri, tăierile de sporuri, modificările de program, presiunile administrative sau deciziile unilaterale nu lovesc atât „sistemul”, cât lucrătorii, ca persoane concrete.
În astfel de situații, drepturile nu se apără abstract, ci direct și personal: prin contestații, intervenții sindicale punctuale, reprezentare juridică și acțiuni în instanță, modalități pe care Sindicatul Național Forța Legii le aplică în mod profesionist, de peste 25 de ani. Printre puținele organizații din România.
Întăriți-vă vehiculul sindical!
Protestele sunt necesare, dar protecția individuală este vitală. De aceea, strângem semnături pentru proteste și atragem atenția că este esențial pentru lucrătorii din Administrația publică, Sănătate și Asistența socială ca tocmai în această perioadă tulbure să-și întărească organizația sindicală care îi apără concret, zi de zi, în relația directă cu angajatorul.
Vor veni vremuri dificile și trebuie să aveți asigurată protecția individuală. Distribuiți acest mesaj tuturor colegilor! Contactați-ne pentru sprijin.
