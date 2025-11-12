Rămâi conectat

Actualitate

PROTEST masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 42 de minute

în

De

Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”

Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical (BNS) au ieșit miercuri, 12 noiembrie, în stradă, pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice ale Guvernului, pe care le acuză că „sărăcesc populația” și reduc puterea de cumpărare a angajaților.

Protestul, organizat sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, a început la ora 10:00 în Piața Victoriei, cu un marș care s-a desfășurat până la Piața Constituției, având opriri la principalele ministere vizate de revendicări – Finanțe, Economie, Muncă, Energie, Justiție, Sănătate, Mediu și Afaceri Interne.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu, deși muncim mai mult și suntem tot mai săraci. Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, a transmis BNS într-un comunicat oficial.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor

1. Stoparea măsurilor care alimentează inflația

BNS cere Guvernului să intervină pentru temperarea creșterii prețurilor, acuzând că liberalizarea pieței energiei și majorarea TVA au dus la o inflație de 9,9%, mai mare decât cea din 2010.

„Din 2022 până în august 2025, prețurile au crescut cu peste 46%. Sunt necesare măsuri țintite pentru reducerea inflației și protejarea veniturilor populației”, spun reprezentanții sindicatelor.

2. Creșterea salariului minim brut

Sindicaliștii solicită majorarea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei, în concordanță cu productivitatea muncii. În plus, cer aplicarea unor coeficienți de creștere — 1,1 pentru lucrătorii calificați și 1,5 pentru cei cu studii superioare, ceea ce ar aduce salarii minime de 4.757 lei, respectiv 6.488 lei.

3. Negocieri colective reale și respectarea dreptului sindical

BNS cere extinderea negocierilor colective la nivel de sector și eliminarea restricțiilor care limitează reprezentarea sindicală în companiile publice și regii autonome.

„Vrem respectarea drepturilor deja negociate și eliminarea barierelor legale care blochează dialogul social”, transmit liderii de sindicat.

4. Stoparea concedierilor și a tăierilor din sectorul public

Sindicaliștii se opun reformelor bazate pe disponibilizări și cer criterii clare și transparente pentru evaluarea angajaților.

„Spunem un NU răspicat epurărilor politice. Competența și profesionalismul trebuie să fie criteriile de bază, nu apartenența politică”, afirmă BNS.

5. Reducerea fiscalității pe muncă și combaterea evaziunii fiscale

Potrivit sindicaliștilor, România are una dintre cele mai mari poveri fiscale pe salarii din UE — peste 43% din costul muncii reprezintă taxe și contribuții.

„Suprataxarea salariilor descurajează munca formală și alimentează economia gri. Până la 800.000 de români lucrează informal. Cerem o reformă reală a taxării muncii și o luptă serioasă împotriva evaziunii fiscale”, a mai transmis BNS.

6. Investiții publice și folosirea eficientă a fondurilor europene

Organizația sindicală cere Guvernului să direcționeze investițiile către domenii strategice — transporturi, sănătate, agricultură și industrie  și să susțină sectoarele cheie precum auto, apărare și naval.

Protestul vine după ce Guvernul a adoptat două pachete succesive de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, care includ majorarea TVA, creșterea accizelor și impunerea contribuțiilor de sănătate pentru noi categorii de persoane. În același timp, autoritățile analizează înghețarea salariului minim în 2026, măsură contestată vehement de sindicate.

Pentru mulți participanți, manifestația de miercuri este mai mult decât o revendicare socială, este un strigăt de nemulțumire față de direcția economică în care se îndreaptă România.

Sursa foto: Arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

12 noiembrie 2025

De

Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul Sănătății anunță investiția în extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Prin această inițiativă, toate femeile, indiferent dacă sunt asigurate sau nu și indiferent de zona în care locuiesc, vor […]

Citește mai mult

Actualitate

ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

12 noiembrie 2025

De

ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară în prezent o amplă operațiune de verificare a veniturilor obținute de mai mulți artiști din industria muzicii de petrecere și nu numai, pentru a determina dacă aceștia și-au declarat corect sumele încasate și au achitat […]

Citește mai mult

Actualitate

Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

11 noiembrie 2025

De

Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate, ca răspuns la solicitările mediului de afaceri și ale camerelor de comerț. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri menite să […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 12 minute

Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”

Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul...
Actualitateacum 42 de minute

PROTEST masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”

Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul unei LEGENDE

12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul...
Ştirea zileiacum 13 ore

Bianca Todorescu, din județul Alba, scrie istorie în powerlifting. Prima femeie româncă medaliată mondial la seniori

Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting este din județul Alba Bianca Todorescu a devenit...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți...
Curier Județeanacum 18 ore

FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint

Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Politică Administrațieacum 4 ore

Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”

Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
Opinii - Comentariiacum o zi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea