Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”

Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical (BNS) au ieșit miercuri, 12 noiembrie, în stradă, pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice ale Guvernului, pe care le acuză că „sărăcesc populația” și reduc puterea de cumpărare a angajaților.

Protestul, organizat sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, a început la ora 10:00 în Piața Victoriei, cu un marș care s-a desfășurat până la Piața Constituției, având opriri la principalele ministere vizate de revendicări – Finanțe, Economie, Muncă, Energie, Justiție, Sănătate, Mediu și Afaceri Interne.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu, deși muncim mai mult și suntem tot mai săraci. Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, a transmis BNS într-un comunicat oficial.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor

1. Stoparea măsurilor care alimentează inflația

BNS cere Guvernului să intervină pentru temperarea creșterii prețurilor, acuzând că liberalizarea pieței energiei și majorarea TVA au dus la o inflație de 9,9%, mai mare decât cea din 2010.

„Din 2022 până în august 2025, prețurile au crescut cu peste 46%. Sunt necesare măsuri țintite pentru reducerea inflației și protejarea veniturilor populației”, spun reprezentanții sindicatelor.

2. Creșterea salariului minim brut

Sindicaliștii solicită majorarea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei, în concordanță cu productivitatea muncii. În plus, cer aplicarea unor coeficienți de creștere — 1,1 pentru lucrătorii calificați și 1,5 pentru cei cu studii superioare, ceea ce ar aduce salarii minime de 4.757 lei, respectiv 6.488 lei.

3. Negocieri colective reale și respectarea dreptului sindical

BNS cere extinderea negocierilor colective la nivel de sector și eliminarea restricțiilor care limitează reprezentarea sindicală în companiile publice și regii autonome.

„Vrem respectarea drepturilor deja negociate și eliminarea barierelor legale care blochează dialogul social”, transmit liderii de sindicat.

4. Stoparea concedierilor și a tăierilor din sectorul public

Sindicaliștii se opun reformelor bazate pe disponibilizări și cer criterii clare și transparente pentru evaluarea angajaților.

„Spunem un NU răspicat epurărilor politice. Competența și profesionalismul trebuie să fie criteriile de bază, nu apartenența politică”, afirmă BNS.

5. Reducerea fiscalității pe muncă și combaterea evaziunii fiscale

Potrivit sindicaliștilor, România are una dintre cele mai mari poveri fiscale pe salarii din UE — peste 43% din costul muncii reprezintă taxe și contribuții.

„Suprataxarea salariilor descurajează munca formală și alimentează economia gri. Până la 800.000 de români lucrează informal. Cerem o reformă reală a taxării muncii și o luptă serioasă împotriva evaziunii fiscale”, a mai transmis BNS.

6. Investiții publice și folosirea eficientă a fondurilor europene

Organizația sindicală cere Guvernului să direcționeze investițiile către domenii strategice — transporturi, sănătate, agricultură și industrie și să susțină sectoarele cheie precum auto, apărare și naval.

Protestul vine după ce Guvernul a adoptat două pachete succesive de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, care includ majorarea TVA, creșterea accizelor și impunerea contribuțiilor de sănătate pentru noi categorii de persoane. În același timp, autoritățile analizează înghețarea salariului minim în 2026, măsură contestată vehement de sindicate.

Pentru mulți participanți, manifestația de miercuri este mai mult decât o revendicare socială, este un strigăt de nemulțumire față de direcția economică în care se îndreaptă România.

Sursa foto: Arhivă

