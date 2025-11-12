PROTEST masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”
Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”
Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical (BNS) au ieșit miercuri, 12 noiembrie, în stradă, pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice ale Guvernului, pe care le acuză că „sărăcesc populația” și reduc puterea de cumpărare a angajaților.
Protestul, organizat sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, a început la ora 10:00 în Piața Victoriei, cu un marș care s-a desfășurat până la Piața Constituției, având opriri la principalele ministere vizate de revendicări – Finanțe, Economie, Muncă, Energie, Justiție, Sănătate, Mediu și Afaceri Interne.
„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu, deși muncim mai mult și suntem tot mai săraci. Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, a transmis BNS într-un comunicat oficial.
Principalele revendicări ale sindicaliștilor
1. Stoparea măsurilor care alimentează inflația
BNS cere Guvernului să intervină pentru temperarea creșterii prețurilor, acuzând că liberalizarea pieței energiei și majorarea TVA au dus la o inflație de 9,9%, mai mare decât cea din 2010.
„Din 2022 până în august 2025, prețurile au crescut cu peste 46%. Sunt necesare măsuri țintite pentru reducerea inflației și protejarea veniturilor populației”, spun reprezentanții sindicatelor.
2. Creșterea salariului minim brut
Sindicaliștii solicită majorarea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei, în concordanță cu productivitatea muncii. În plus, cer aplicarea unor coeficienți de creștere — 1,1 pentru lucrătorii calificați și 1,5 pentru cei cu studii superioare, ceea ce ar aduce salarii minime de 4.757 lei, respectiv 6.488 lei.
3. Negocieri colective reale și respectarea dreptului sindical
BNS cere extinderea negocierilor colective la nivel de sector și eliminarea restricțiilor care limitează reprezentarea sindicală în companiile publice și regii autonome.
„Vrem respectarea drepturilor deja negociate și eliminarea barierelor legale care blochează dialogul social”, transmit liderii de sindicat.
4. Stoparea concedierilor și a tăierilor din sectorul public
Sindicaliștii se opun reformelor bazate pe disponibilizări și cer criterii clare și transparente pentru evaluarea angajaților.
„Spunem un NU răspicat epurărilor politice. Competența și profesionalismul trebuie să fie criteriile de bază, nu apartenența politică”, afirmă BNS.
5. Reducerea fiscalității pe muncă și combaterea evaziunii fiscale
Potrivit sindicaliștilor, România are una dintre cele mai mari poveri fiscale pe salarii din UE — peste 43% din costul muncii reprezintă taxe și contribuții.
„Suprataxarea salariilor descurajează munca formală și alimentează economia gri. Până la 800.000 de români lucrează informal. Cerem o reformă reală a taxării muncii și o luptă serioasă împotriva evaziunii fiscale”, a mai transmis BNS.
6. Investiții publice și folosirea eficientă a fondurilor europene
Organizația sindicală cere Guvernului să direcționeze investițiile către domenii strategice — transporturi, sănătate, agricultură și industrie și să susțină sectoarele cheie precum auto, apărare și naval.
Protestul vine după ce Guvernul a adoptat două pachete succesive de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, care includ majorarea TVA, creșterea accizelor și impunerea contribuțiilor de sănătate pentru noi categorii de persoane. În același timp, autoritățile analizează înghețarea salariului minim în 2026, măsură contestată vehement de sindicate.
Pentru mulți participanți, manifestația de miercuri este mai mult decât o revendicare socială, este un strigăt de nemulțumire față de direcția economică în care se îndreaptă România.
Sursa foto: Arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul Sănătății anunță investiția în extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Prin această inițiativă, toate femeile, indiferent dacă sunt asigurate sau nu și indiferent de zona în care locuiesc, vor […]
ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare
ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară în prezent o amplă operațiune de verificare a veniturilor obținute de mai mulți artiști din industria muzicii de petrecere și nu numai, pentru a determina dacă aceștia și-au declarat corect sumele încasate și au achitat […]
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate, ca răspuns la solicitările mediului de afaceri și ale camerelor de comerț. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri menite să […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul...
PROTEST masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”
Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies ASTĂZI în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru...
Știrea Zilei
12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul unei LEGENDE
12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul...
Bianca Todorescu, din județul Alba, scrie istorie în powerlifting. Prima femeie româncă medaliată mondial la seniori
Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting este din județul Alba Bianca Todorescu a devenit...
Curier Județean
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți...
FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint
Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...
Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...