Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern"

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

Corneliu Mureșan, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, a avut, luni, 2 februarie 2026, o întâlnire de lucru cu președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică.

S-a discutat despre stadiului proiectelor aflate în implementare în județul Alba.

„Așa cum am spus mereu, PSD militează în coaliția de guvernare și în Guvern pentru ca toate investițiile esențiale în comunitățile locale să continue și decontările să se facă la timp, astfel încât implementarea proiectelor să nu fie afectată.

În prezent, în județul Alba sunt în derulare proiecte de mediu în valoare de circa 57 de milioane de lei, bani care reprezintă finanțări nerambursabile acordate prin Administrația Fondului de Mediu. Sunt proiecte care înseamnă investiții în sisteme moderne de iluminat public, dar și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Acestor li se adaugă alte 4 proiecte în valoare de 4 milioane de lei, care intră în această perioadă în finanțare.

Îi mulțumesc colegului meu Florin Bănică, pentru deschidere și pentru susținerea pe care o oferă comunităților locale! În Guvern, continuăm munca pentru Alba și pentru oamenii săi!”, a precizat Corneliu Mureșan.

LISTA PROIECTELOR FINANȚATE DE AFM ÎN JUDEȚUL ALBA:

-Proiecte care prevăd investiții în iluminat – sesiunea noiembrie 2024

COMUNA CENADE 986.551 lei

COMUNA STREMȚ 1.000.000 lei

COMUNA JIDVEI 2.000.000 lei

MUNICIPIUL BLAJ 4.943.614 lei

COMUNA ALBAC 970.540 lei

COMUNA LIVEZILE 1.000.000 lei

ORAȘUL BAIA DE ARIEȘ 3.000.000 lei

UAT COMUNA POȘAGA 1.000.000 lei

COMUNA NOȘLAC 1.000.000 lei

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 997.218 lei

TOTAL 16.897.925,15 lei

*Proiecte care prevăd investiții în iluminat – sesiunea decembrie 2024

COMUNA ȘPRING 997.365 lei

COMUNA HOPÂRTA 999.005 lei

MUNICIPIUL SEBEȘ 5.000.000 lei

COMUNA MOGOȘ 985.606 lei

COMUNA CIURULEASA 991.663 lei

COMUNA VINȚU DE JOS 1.000.000 lei

MUNICIPIUL BLAJ 4.999.923 lei

COMUNA GÂRDA DE SUS 990.202 lei

TOTAL 15.963.766 lei

*Proiecte cu investiții în apă și canalizare – sesiunea 2024

COMUNA CIURULEASA 12.000.000 lei

VALEA LUNGĂ 12.000.000 lei

TOTAL 24.000.000 lei

*Proiecte cu investiții în iluminat care intră în finanțare:

Sesiunea noiembrie 2024

COMUNA MIHALȚ 1.000.000 lei

COMUNA LUPȘA 1.000.000 lei

COMUNA VADU MOȚILOR 994.438 lei

Sesiunea decembrie 2024

COMUNA ROȘIA DE SECAȘ 986.001 lei

