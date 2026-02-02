Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Corneliu Mureșan, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, a avut, luni, 2 februarie 2026, o întâlnire de lucru cu președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică.
S-a discutat despre stadiului proiectelor aflate în implementare în județul Alba.
„Așa cum am spus mereu, PSD militează în coaliția de guvernare și în Guvern pentru ca toate investițiile esențiale în comunitățile locale să continue și decontările să se facă la timp, astfel încât implementarea proiectelor să nu fie afectată.
În prezent, în județul Alba sunt în derulare proiecte de mediu în valoare de circa 57 de milioane de lei, bani care reprezintă finanțări nerambursabile acordate prin Administrația Fondului de Mediu. Sunt proiecte care înseamnă investiții în sisteme moderne de iluminat public, dar și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Acestor li se adaugă alte 4 proiecte în valoare de 4 milioane de lei, care intră în această perioadă în finanțare.
Îi mulțumesc colegului meu Florin Bănică, pentru deschidere și pentru susținerea pe care o oferă comunităților locale! În Guvern, continuăm munca pentru Alba și pentru oamenii săi!”, a precizat Corneliu Mureșan.
LISTA PROIECTELOR FINANȚATE DE AFM ÎN JUDEȚUL ALBA:
-Proiecte care prevăd investiții în iluminat – sesiunea noiembrie 2024
COMUNA CENADE 986.551 lei
COMUNA STREMȚ 1.000.000 lei
COMUNA JIDVEI 2.000.000 lei
MUNICIPIUL BLAJ 4.943.614 lei
COMUNA ALBAC 970.540 lei
COMUNA LIVEZILE 1.000.000 lei
ORAȘUL BAIA DE ARIEȘ 3.000.000 lei
UAT COMUNA POȘAGA 1.000.000 lei
COMUNA NOȘLAC 1.000.000 lei
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 997.218 lei
TOTAL 16.897.925,15 lei
*Proiecte care prevăd investiții în iluminat – sesiunea decembrie 2024
COMUNA ȘPRING 997.365 lei
COMUNA HOPÂRTA 999.005 lei
MUNICIPIUL SEBEȘ 5.000.000 lei
COMUNA MOGOȘ 985.606 lei
COMUNA CIURULEASA 991.663 lei
COMUNA VINȚU DE JOS 1.000.000 lei
MUNICIPIUL BLAJ 4.999.923 lei
COMUNA GÂRDA DE SUS 990.202 lei
TOTAL 15.963.766 lei
*Proiecte cu investiții în apă și canalizare – sesiunea 2024
COMUNA CIURULEASA 12.000.000 lei
VALEA LUNGĂ 12.000.000 lei
TOTAL 24.000.000 lei
*Proiecte cu investiții în iluminat care intră în finanțare:
Sesiunea noiembrie 2024
COMUNA MIHALȚ 1.000.000 lei
COMUNA LUPȘA 1.000.000 lei
COMUNA VADU MOȚILOR 994.438 lei
Sesiunea decembrie 2024
COMUNA ROȘIA DE SECAȘ 986.001 lei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare a parcărilor de la Piața Mică, blocurile 13, 34 și 15, au început, a anunțat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar. „Deși iarna încă mai staționează pe meleagurile noastre, condițiile pentru […]
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale Modificările legislative, care au blocat acordarea reducerilor fiscale pentru locuitorii din Munții Apuseni, au fost corectate, astăzi, de Guvern prin ordonanță de urgență. În urma numeroaselor sesizări primite de la primarii […]
Comunicat de presă | Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”
Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale” „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad, li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”, a anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, deputatul PNL de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică Susţinerea examenului...
PENSII 2026 | Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele
Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele Ministrul Muncii,...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate: De când vor fi disponibile cursele pe noile trasee
Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate Se fac în această...
Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...