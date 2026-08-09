Companie belgiană, selectată pentru a furniza o linie de muniție NATO de 65 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir

O companie din Belgia a a fost selectată pentru pentru furnizarea unei linii tehnologice destinate producției de muniție de tip NATO la Uzina Mecanică (UM) Cugir, contract în valoare de 65 de milioane de euro. Contractul propriu-zis pentru utilajele care vor alcătui viitoarea capacitate de fabricație a fost estimat la 275,9 milioane de lei, fără TVA. În urma procedurii de achiziție publică derulate de UM Cugir, oferta câștigătoare a aparținut companiei belgiene New Lachaussée S.A., care a mai avut relații contractuale cu societatea de stat din Alba.

Procedura nu este, totuși, finalizată complet. Potrivit informațiilor disponibile, în termen de 120 de zile de la desemnarea ofertantului câștigător, Guvernul trebuie să aloce o sumă suplimentară pentru completarea resurselor financiare ale UM Cugir. Abia după îndeplinirea acestei condiții urmează să fie semnat contractul definitiv între cele două părți.

Contractul va fi susținut din bugetul de stat, în baza unui act oficial aprobat de Guvernul României în decembrie 2024. Suma totală alocată se ridică la 410 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 80 de milioane de euro, sumă care acoperă atât achiziția utilajelor, cât și investiția conexă privind modernizarea halei în care va fi instalată linia de producție.

Colaborare reluată după 25 de ani

Compania de stat UM Cugir SA produce de mai mulți ani muniție de tip NATO, însă tehnologia folosită în prezent este învechită, iar produsele obținute nu mai sunt competitive pe piață. În caxrul societății lucrează în prezent aproximativ

1.000 de angajați, care produc atât muniție pentru armament de tip est-european (model sovietic), cât și pistoale, pistoale-mitralieră, mitraliere de calibru mare și tunuri de bord.

New Lachaussée S.A. este specializată în producția de utilaje de mecanică fină și mașini-unelte de precizie, destinate cu precădere aplicațiilor din domeniul munițiilor și pirotehniei. Compania oferă, pe lângă echipamente, și transfer de know-how, prin formare profesională și consultanță pentru implementarea liniilor tehnologice; aproape 99% din producția și tehnologia companiei sunt exportate la nivel global.

Este a doua colaborare de acest tip dintre cele două părți: New Lachaussée a mai furnizat, în 2001, o linie de fabricație de muniție pentru UM Cugir. Investiția din acea perioadă a fost finanțată printr-un credit de 22 de milioane de dolari, contractat de la Banca Generală a Belgiei (Generale Bank) și garantat de Ministerul de Finanțe al României.

Hala de producție, în curs de modernizare

Pentru instalarea viitoarei linii NATO, UM Cugir a semnat, în octombrie 2025, un contract distinct pentru modernizarea halei de producție. Contractul, atribuit în urma unei licitații la care au fost depuse 12 oferte, are o valoare de circa 21,5 milioane de lei, fără TVA, și a fost câștigat de societatea TCI Contractor General SA din Cluj-Napoca. Lucrările urmează să fie finalizate în toamna anului 2026. La UM Cugir, numărul mediu de angajați a fost, în perioada de referință, de 950 de persoane.

Tot la Cugir își desfășoară activitatea o altă companie de stat din domeniul armamentului, Fabrica de Arme SA. Aceasta ar fi urmat să fie una dintre beneficiarele programului european SAFE, pentru producția viitoarelor arme de asalt și pistoale destinate întregului Sistem Național de Apărare. Contractul estimat la 800 de milioane de euro nu a mai fost semnat.

Percheziții DNA la Cugir

Situația la cele două fabrici de armament din Cugir este, însă, destul de complicată.

Procurorii DNA au efectuat joi, 23 iulie 2026, percheziții la Fabrica de Arme și Uzina Mecanică din Cugir, în cadrul unui dosar privind achiziții din industria de apărare, fără legătură cu achiziția privind linia de producție muniție NATO.

Descinderile au vizat și locuințele personale ale unor persoane din conducerea celor două societăți. Directorul UM Cugir, Mircea Trifan, a declarat că a avut loc o verificare a procurorilor, atât la sediul UM Cugir cât și la domiciliul său.

„Un control DNA, au luat niște acte. Sunt vizat pentru că sunt directorul. Este vorba de niște achiziții de materiale electrice”, a spus Mircea Trifan. Asupra directorului UM Cugir nu ar fi fost impusă nici o măsură, doar i-au fost ridicate telefoanele mobile.

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