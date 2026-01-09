Programul „Masă sănătoasă în școli” 2026: Care sunt școlile din Alba înscrise în program. LISTA
Programul „Masă sănătoasă în școli” 2026: Care sunt școlile din Alba înscrise în program
A fost publicată lista școlilor incluse în Programul Național „Masă Sănătoasă” în anul 2026.
Numărul beneficiarilor în anul 2026 este de peste 540.000.
Sunt incluse în program unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, la care s-au adăugat elevii/preșcolarii din unitățile care au fuzionat cu școli/grădinițe în care se derula programul.
Lista școlilor din Alba înscrise în program poate fi consultată AICI.
Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.
Bugetul pentru implementarea Programului în anul 2026 și Hotărârea de Guvern care detaliază normele minime obligatorii de respectat în pregătirea mesei pentru preșcolari și elevi, precum și specificațiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică au fost aprobate în luna decembrie 2025, reamintește Ministerul Educației.
