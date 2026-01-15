Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 – 22 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Rental Family / Familie de închiriat Avanpremiera
Regia: Mitsuyo Miyazaki
Cu: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto, Nihi
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 103 min
Rating: AP 12
Acțiunea se petrece în Tokyo-ul contemporan și urmărește povestea unui actor american care își caută sensul în viață, până când primește o slujbă neobișnuită: să lucreze pentru o agenție din Tokyo ai cărei angajați sunt actori plătiți să interpreteze roluri de părinți, prieteni, soți sau alte persoane dragi, contra cost. Pe măsură ce se implică tot mai mult în viețile clienților săi, el începe să formeze legături autentice, care estompează granița dintre jocul actoricesc și realitate. Confruntându-se cu dilemele morale ale meseriei sale, își redescoperă scopul, sentimentul de apartenență și frumusețea discretă a conexiunii umane.
Miercuri, Joi 19:00
Hamnet Avanpremiera
Regia: Chloé Zhao
Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn
Gen Film: Biografic, Drama
Durată: 125 min
Rating: AP 12
Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.
Miercuri, Joi 18:45
Sentimental Value / Valoare sentimentală
Regia: Joachim Trier
Cu: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 112 min
Rating: AP 12
Surorile Nora și Agnes se reunesc după mulți ani cu tatăl lor Gustav, un regizor cândva renumit, care îi oferă Norei un rol în cel mai nou film al său, însă ea îl refuză. Așa ajunge Gustav la Rachel Kemp, o actriță celebră de la Hollywood, pe care o aduce în mijlocul acestei întruniri personale și emoționante.
Vineri pana Marti 19:00
Miercuri, Joi 16:30
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Marti 15:40
Miercuri, Joi 15:20
28 Years Later: The Bone Temple / După 28 de ani: Templul oaselor
Regia: Nia DaCosta
Cu: Ralph Fiennes, Emma Laird, Alfie Williams, Chi Lewis-Parry, Robert Rhodes
Gen Film: Horror
Durată: 119 min
Rating: N 15
Extinzând universul creat de Danny Boyle și Alex Garland în 28 Years Later, dar răsturnând complet situația, Nia DaCosta regizează 28 Years Later: The Bone Temple. În continuarea poveștii epice, dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă, cu consecințe care ar putea schimba lumea așa cum o cunosc, iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O’Connell) devine un coșmar din care nu poate scăpa. În lumea din The Bone Temple, cei infectați nu mai sunt cea mai mare amenințare la adresa supraviețuirii – inumanitatea supraviețuitorilor poate fi chiar mai stranie și mai terifiantă.
Vineri pana Joi 21:15
Un weekend criminal
Regia: Cătălin Dascălu
Cu: Tzancă Uraganu, Iuliana Beregoi
Gen Film: Comedie
Durată: 82 min
Rating: AP 12
Lia şi Denis, un cuplu tânăr şi fără griji, concep un plan de a-și ucide șeful. Aceștia trec printr-o serie de situații limită, dar cu foarte mult umor inclus, pentru a-și duce la bun sfârșit ideea criminală. Dar cum îți opreşti un plan perfect când deja l-ai pus în mişcare?
Vineri pana Marti 19:20
Miercuri, Joi 17:10
Greenland: Migration / Groenlanda 2: Migrația VIP 2D
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Tommie Earl Jenkins, Roman Griffin Davis
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 98 min
Rating: N 15
După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.
Vineri pana Joi 21:30
Primate / Instinct primar
Regia: Johannes Roberts
Cu: Kevin McNally, Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander, Kae Yukawa
Gen Film: Horror
Durată: 89 min
Rating: N 15
Maestrul horrorului Johannes Roberts revine cu noul thriller terifiant „Instinct primar”, în care Johnny Sequoyah joacă rolul unei tinere a cărei vacanță în Hawaii devine o luptă disperată pentru supraviețuire în fața unei amenințări neașteptate – un cimpanzeu infectat cu rabie, pe nume Ben. Urmează un joc claustrofobic de-a șoarecele și pisica, în timp ce Sequoyah și prietenii ei, interpretați de o distribuție care îi include pe Jessica Alexander și câștigătorul Oscarului Troy Kotsur, ajung captivi într-un paradis litoral transformat în teren de vânătoare mortal.
Vineri pana Marti 17:30
Bernard: Mission Mars / Bernard: Misiune pe Marte
Regia: Chao Wang
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF
Durată: 96 min
Rating: AG
Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.
Dublat: Vineri pana Marti 13:40
Miercuri, Joi 13:20
Dragoste la țară
Regia: Gabriel Radu
Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.
Vineri pana Marti 17:15
Miercuri, Joi 14:45
The Housemaid / Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri pana Joi 21:00
Finnik 2
Regia: Denis Chernov
Cu: Veronika Golubeva, Mikhail Khrustalyov
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 85 min
Rating: AG
Neatentul Finnick își pierde puterea invizibilității după ce trezește accidental un toiag magic la viață. Acum toți spiridușii sunt în pericol, iar Finnick, împreună cu prietena lui, Christine, pornesc într-o aventură plină de peripeții pentru a-și recăpăta invizibilitatea și a salva lumea secretă a spiridușilor.
Dublat: Vineri pana Marti 11:45
Miercuri, Joi 11:30
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați VIP 3D
Regia: Derek Drymon
Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic
Durată: 96 min
Rating: AG
SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.
Dublat: Vineri pana Joi 12:00
Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă VIP 3D
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
Vineri pana Joi 14:00; 17:50
Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Marti 12:15
Miercuri, Joi 12:30
The Yellow Tie / Cravata galbenă
Regia: Serge Ioan Celebidachi
Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips
Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica
Durată: 145 min
Rating: AG
Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.
Vineri pana Marti 14:25
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
