Ştirea zilei

Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan, a acroșat un autocamion și a ajuns în parapet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan, a acroșat un autocamion și a ajuns în parapet

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, 25 septembrie, pe DN 14B, după ce un tânăr de 20 de ani din Sebeș ar fi acroșat un autocamion în timpul unei depășiri și a fost proiectat în parapet. 

Tânărul în vârstă de 20 de ani, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2026, în jurul orei 07.45, polițiștii din orașul Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 14 B, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, pe direcția de mers Teiuș – Blaj, la kilometrul 4 + 20 de metri, ar fi efectuat manevra de depășire a unui autocamion care tracta o remorcă și ar fi acroșat autocamionul, fiind, ulterior, proiectat în parapetul de pe partea stângă a direcției sale de deplasare. 

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului, în vârstă de 32 de ani, din județul Arad, care conducea autocamionul, rezultatul a fost negativ. În cazul tânărului, în vârstă de 20 de ani, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Cercetările sunt continuate.

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