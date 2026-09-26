Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Polițiștii și jandarmii au desfășurat o acțiune în Alba Iulia pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale.
Au fost verificate 112 persoane și 56 de autovehicule, iar amenzile aplicate s-au ridicat la aproape 2.800 de lei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2026, în intervalul orar 21.00 – 00.00, polițiștii din municipiul Alba Iulia au organizat o acțiune, pe raza municipiului, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea și combaterea unor situații de risc.
La acțiune, alături de polițiști, au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 112 verificări de persoane și 56 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 10 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.797 de lei. De asemenea, au fost efectuate testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți” Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat pe o rețea de socializare un text în care vorbește despre ANAF. Mai exact, acesta atrage […]
25-26 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
25-26 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25-26 septembrie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
26 – 27 septembrie 2026 | Târgul Alba Green Energy, la Carolina Mall: Eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice
26 – 27 septembrie 2026 | Târgul Alba Green Energy, la Carolina Mall: Eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice Agenția Locală a Energiei Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, organizează în perioada 26–27 septembrie 2026, la Carolina Mall Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am...
Foto | Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor
Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor...
Știrea Zilei
Video | A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților de energie, în prima zi
A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților...
Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan, a acroșat un autocamion și a ajuns în parapet
Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan,...
Curier Județean
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult,...
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...