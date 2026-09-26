Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor

Polițiștii și jandarmii au desfășurat o acțiune în Alba Iulia pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale.

Au fost verificate 112 persoane și 56 de autovehicule, iar amenzile aplicate s-au ridicat la aproape 2.800 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2026, în intervalul orar 21.00 – 00.00, polițiștii din municipiul Alba Iulia au organizat o acțiune, pe raza municipiului, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea și combaterea unor situații de risc.

La acțiune, alături de polițiști, au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 112 verificări de persoane și 56 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 10 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.797 de lei. De asemenea, au fost efectuate testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

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