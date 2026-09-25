Accident rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Un biciclist a fost acroșat de un autoturism. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc vineri pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia atunci când un biciclist a fost acroșat de un autoturism.

Polițiștii rutier intervin pentru fluidizarea traficului rutier care este îngreunat în aceste momente.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Republicii din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Un biciclist ar fi fost acroșat de un autoturism. Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

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