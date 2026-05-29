PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP, de RUSALII și Ziua Copilului 2026, în Zona Metropolitană Alba Iulia

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP, de RUSALII și Ziua Copilului 2026, în Zona Metropolitană Alba Iulia

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport pentru Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile) și Ziua Internațională a Copilului.

Astfel, pentru ziua de luni, 01.06.2026, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în Zonele Metropolitane 1-7 va fi program de duminică.

Foarte important : autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588. Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro, se arată într-un comunicat de presă transmis de STP Alba.

1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici

1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu" Alba va fi prezent luni, 1 iunie, în intervalul orar 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia, pentru a petrece câteva ore […]

FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga" Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) a avut loc în perioada 26-29 mai 2026, în municipiul Satu Mare. Evenimentul a reunit elevi specialiști în tehnologie […]

31 mai – 1 iunie 2026 | Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”: Zonele afectate

Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș": Zonele afectate  Pe mai multe tronsoane din Sebeș urmează să fie implementate restricții de circulație, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș". Primăria Municipiului Sebeș informează cetățenii că, în perioada 31.05.2026-01.06.2026, cu ocazia […]

