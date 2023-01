Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 6 – 12 ianuarie 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 – 15 decembrie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei Avanpremiera

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Joi 19:00; 19:45

An American in Paris / Un american la Paris (1951)

Regia: Vincente Minnelli

Cu: Gene Kelly, Leslie Caron

Gen Film: Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Paris. Dupa cel de-al doilea razboi mondial. Jerry Mulligan (Gene Kelly) incearca sa-si descopere vocatia de pictor in orasul tuturor artistilor. De fapt, el are certitudinea propriei valori, nefiind cu nimic vinovat de faptul ca lumea este atat de reticenta si nu doreste deloc sa se imbunatateasca, acceptandu-i opera. Asadar, in asteptarea unei recunoasteri unanime, Jerry are norocul de a fi descoperit de Milo Roberts (Nina Foch). Ea este mostenitoarea unei averi fabuloase, o femeie foarte influenta si mai mult, interesata de Jerry.

Vineri 19:30

Call Jane / Rețeaua Jane

Regia: Phyllis Nagy

Cu: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Wunmi Mosaku, Kate Mara

Gen Film: Drama, Istoric

Durată: 126 min

Rating: AP 12

Chicago, 1968. Joy este casnică şi are parte de o confortabilă viaţă de suburbie alături de soţ şi fiică. Dar o sarcină nedorită riscă să-i pună viaţa în pericol şi Joy îşi dă seama că sistemul medical este incapabil să o ajute. Încercarea ei de a găsi o cale de ieşire din această situaţie imposibilă o va face să descopere The Janes, o organizaţie clandestină formată exclusiv de femei care i-ar putea oferi o alternativă mai puţin riscantă. Iar viaţa lui Joy se va schimba o dată pentru totdeauna.

Vineri pana Miercuri 20:40

Joi 18:25

Cairo Conspiracy / Conspirație la Cairo

Regia: Tarik Saleh

Cu: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammed Bakri, Mehdi Dehbi

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Adam, fiu de pescar, este primul din familia lui care primește o bursă de studii la Al-Azhar. În prima zi a noului an universitar, Marele Imam se prăbușește și moare în fața studenților adunați în curtea moscheii. O serie de evenimente îl aduc pe Adam în mijlocul luptelor neînduplecate pentru putere, în care sunt implicate serviciile secrete egiptene.

Vineri pana Joi 21:00

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, FamilieFantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Vineri 12:50; 15:10

Sambata, Luni pana Miercuri 12:00; 14:20

Duminica 11:50; 14:20; Joi 13:00; 15:20

Subtitrat: Sambata pana Miercuri 16:35

Puss in Boots: The Last Wish / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, FamilieFantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Vineri 14:45

Sambata pana Miercuri 14:00

Violent Night / Crăciun de coșmar

Regia: Tommy Wirkola

Cu: David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Beverly D’Angelo, Alex Hassell

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Când un grup de mercenari atacă domeniul unei familii înstărite, Moș Crăciun face pasul în față pentru a salva situația (și sărbatorile de iarnă).

Vineri 17:10

Sambata pana Miercuri 20:20

Joi 16:10

Strange World 3D / O lume ciudată

Regia: Don Hall, Qui Nguyen

Cu: Jake Gyllenhaal, Alan Tudyk, Dennis Quaid, Lucy Liu, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Aceasta este povestea legendarilor Clades, o familie de exploratori ale căror neînțelegeri, deși amuzante, riscă să le distrugă cea mai recentă și importantă misiune.

Dublat: Vineri, Joi 12:15; 14:30

Sambata, Duminica, Luni pana Miercuri 12:50; 15:10

Teddy’s Christmas / Crăciunul ursulețului Teddy

Regia: Andrea Eckerbom

Cu: Jan Gunnar Røise, Nader Khademi, Mariann Hole, Marianne Krogness, Kai Remlov, Marte Klerck-Nilssen

Gen Film: Familie

Durată: 86 min

Rating: AG

Liniștea sărbătorilor de iarnă s-a așternul peste orășel, dar târgul de Crăciun este foarte animat. Tânăra Mariann vede un ursuleț de pluș pe raftul de sus. Să fie viu? Fata și-l dorește orice-ar fi, dar ursulețul ar vrea să ajungă la o familie bogată.

Dublat: Vineri 12:30

Sambata, Luni pana Miercuri 12:10; 16:20

Duminica 16:20

Joi 12:30; 14:20

Black Panther: Wakanda Forever 3D / Pantera neagră: Wakanda pentru totdeauna

Regia: Ryan Coogler

Cu: Martin Freeman, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Tenoch Huerta

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller

Durată: 166 min

Rating: AP 12

După moartea regelui T’Challa, regina Ramonda, Shuri, M’Baku și Dora Milaje luptă pentru protecția națiunii de intervenția marilor puteri. În vreme ce poporul e gata să depăsească pierderea regelui și să îmbrățișeze un nou capitol, eroii wakandezi ajutați de Nakia și Everett Ross fac planurile unui nou drum, mai luminos, pentru Wakanda.

Vineri pana Miercuri 17:25

Mirciulică

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Elena Ivanca, Denisa Vlad, Elena Moldovan

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

Mircea, un tânăr de 30 ani din Gherla, pică un examen de magistratură la București și este nevoit să se întoarcă acasă și să locuiască cu părinții lui. Forțat de împrejurări, se angajează la un baron local care deține o firmă de salubritate, dar lucrurile se complică atunci când ajunge să lucreze pentru soția șefului.

Vineri pana Miercuri 18:50

Joi 16:50

Teambuilding

Regia: Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Alex Coteț

Cu: Șerban Pavlu, Matei Dima, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Ionuț Rusu, Anca Munteanu

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

Emil (Matei Dima) lucrează prea mult. Asta îi reproșează superiorii săi din corporația PLM Global. Astfel, pentru a-i mai tempera energia, domnul Oprea (Șerban Pavlu) îl promovează “pe orizontală” și îl face team-leader în departamentul de call center – ingrații corporației, unde liderul neoficial este morocănosul Horia (Micutzu). Emil nici nu apucă bine să se integreze, că domnul Oprea vine cu o nouă propunere: să restructureze tot departamentul de call center și să-i înlocuiască cu inteligență artificială. Emil îi propune un pariu: dacă îi aduce Cupa Veseliei, cupa din teambuildingul anual care nu a fost niciodată câștigată de bucureșteni, veșnic victorioși fiind ardelenii, Oprea va păstra departamentul..

Vineri 16:45

Sambata pana Miercuri 18:10

Joi 17:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.