Profesorii au „teză” la strâns semnături: Sunt necesare pentru un demers legislativ care să blocheze măsuri din primul pachet fiscal

Profesorii au „teză” la strâns semnături: Demers legislativ de blocare a unor măsuri guvernamentale

Sindicatele din învăţământ strâng semnături pentru susţinerea unui proiect de lege care să blocheze măsurile referitoare la educaţie din primul pachet fiscal asumat de executiv.

Sindicaliştii susţin printre altele anularea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi la clasă şi mărirea normei didactice de predare.

Conform Rador, federaţiile sindicale atrag atenţia că prin aplicarea măsurilor propuse de Guvern calitatea educaţiei va avea de suferit.

Se face apel la societatea civilă, la părinţi şi la studenţi să susţină acest demers de strângere a cel puţin 100.000 de semnături.

Semnături sunt absolut necesare pentru promovarea în Parlament a iniţiativei lor legislative.

