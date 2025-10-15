Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume
Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș va fi cumpărat de Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, a anunțat compania într-un comunicat de presă. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică, iar finalizarea acesteia este aşteptată în lunile următoare.
„Food Union a construit un portofoliu de branduri îndrăgite la nivel local, în care intenţionăm să investim pentru a dezvolta şi mai mult potenţialul semnificativ al afacerii.”, spune Phil Griffin, CEO Froneri.
Alpin (anterior cunoscut sub numele de Alpin57Lux), fondat în 1994 ca afacere de familie, a intrat în portofoliul Food Union în 2016. Fabrica produce peste 100 de sortimente de îngheţată sub diferite mărci, cele mai populare fiind Transalpina, Fulg de nea, Polar Autentic, Sandwich şi o serie de nouă produse HoReCa. În plus, Alpin57Lux are şi produse de patiserie şi brutărie congelate.
„Froneri este reperul global în industria îngheţatei şi suntem încântaţi că brandurile noastre emblematice din România, precum Transalpina, Fulg de Nea şi altele, au găsit un cămin perfect alături de un lider cu adevărat de clasă mondială. Sub conducerea Froneri, aceste branduri vor câştiga o acoperire mai largă şi avantajele unui portofoliu global şi a capacităţilor sale, păstrând în acelaşi timp caracterul local şi calitatea pe care consumatorii o apreciază. Aşteptăm cu nerăbdare să construim împreună următorul capitol.”, adaugă Soren Lauridsen, Preşedinte executiv al Food Union.
Froneri, unul dintre cei mai mari producători de îngheţată din lume, care deţine în portofoliu branduri precum Häagen-Dazs, Cadbury, Oreo şi Milka, a semnat acorduri pentru achiziţionarea afacerii europene de îngheţată a grupului Food Union, tranzacţie care include şi operaţiunile din România.
Potrivit companiei, acordurile acoperă toate pieţele Food Union din Europa – Danemarca, Norvegia, Estonia, Letonia (cu excepţia produselor lactate), Lituania şi România – şi sunt supuse aprobării autorităţilor de reglementare.
Froneri deţine în portofoliu branduri precum Häagen-Dazs, Cadbury, Oreo, Milka, Drumstick, Dreyer’s, Fab şi Rowntree’s. Acestea provin din achiziţii majore, precum cea a diviziei de îngheţată Nestlé din SUA (2019) şi integrarea activelor europene şi internaţionale de la Nestlé şi R&R Ice Cream. Portofoliul variază în funcţie de regiuni, dar acestea sunt printre cele mai recunoscute la nivel global.
