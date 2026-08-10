Salariile din Alba cresc pe hârtie, dar județul pierde angajați: Doar industria și construcțiile trec de media națională ca venituri salariale

Alba pierde salariați, iar creșterea salariilor nu ține pasul cu nivelul național. Câștigul mediu net a ajuns la 5.041 de lei în luna mai 2026, suficient pentru locul 12 în clasamentul național, dar cu 643 de lei sub media României. Industria și construcțiile rămân singurele domenii în care veniturile depășesc media județului.

Piața muncii din județul Alba continuă să transmită un semnal contradictoriu: salariile cresc față de anul trecut, însă numărul angajaților scade, iar veniturile rămân considerabil sub media națională.

Potrivit datelor statistice aferente lunii mai 2026, în județul Alba erau înregistrați 100.829 de salariați, cu 59 mai puțini decât în aprilie și cu 1.603 mai puțini decât în mai 2025, ceea ce înseamnă o scădere anuală de aproximativ 1,6%.

Cu alte cuvinte, în decurs de un an, Alba a pierdut din efectivul salarial echivalentul populației unui oraș mic. Tendința este cu atât mai relevantă cu cât reducerea nu este compensată de o apropiere semnificativă a veniturilor de media națională.

5.041 de lei net – salariul mediu în Alba

În mai 2026, salariul mediu brut din județ a fost de 8.386 de lei, în scădere cu 41 de lei față de aprilie, dar cu 471 de lei, respectiv 6%, peste nivelul din mai 2025.

Salariul mediu net a ajuns la 5.041 de lei. Față de luna precedentă, acesta a scăzut cu 33 de lei, însă comparativ cu mai 2025 este mai mare cu 276 de lei, adică 5,8%.

Creșterea anuală a salariilor trebuie însă privită în contextul evoluției prețurilor. Indicele câștigului salarial real a fost de doar 98,78% față de aprilie și de 95,43% față de mai 2025. Asta înseamnă că, în termeni reali, puterea de cumpărare a salariilor nu a ținut pasul cu evoluția prețurilor.

Industria și construcțiile trag salariile în sus

Diferențele dintre domeniile economice sunt semnificative.

Angajații din industrie și construcții au avut în mai un salariu mediu net de 5.273 de lei, cu 232 de lei peste media județului.

În schimb, în servicii, salariul mediu net a fost de 4.950 de lei, cu 91 de lei sub media județeană.

Cea mai slabă poziționare se regăsește în agricultură, silvicultură și pescuit, unde salariul mediu net a fost de doar 4.579 de lei, cu 462 de lei sub media întregului județ.

Și evoluția lunară diferă puternic între domenii. În industrie și construcții, salariul mediu net a crescut cu 57 de lei față de aprilie, în timp ce în agricultură și silvicultură a scăzut cu 179 de lei. În servicii, câștigul net a crescut cu 27 de lei.

Alba, locul 12 în România, dar mult sub media națională

La nivel național, salariul mediu net din luna mai 2026 a fost de 5.684 de lei, față de 5.041 de lei în Alba.

Diferența este de 643 de lei, ceea ce înseamnă că salariul mediu net din județ este cu aproximativ 11,3% mai mic decât media României.

Și în cazul salariului brut decalajul este consistent: media națională a fost de 9.483 de lei, față de 8.386 de lei în Alba. Județul se află astfel cu 1.097 de lei sub media națională, adică aproximativ 11,4%.

Chiar și așa, Alba ocupă locul 12 la nivel național în clasamentul județelor după câștigul salarial mediu net și locul 3 în Regiunea Centru.

Clasamentul arată, așadar, o situație paradoxală: Alba este relativ bine poziționată între județele țării, dar rămâne la o distanță importantă de media salarială națională.

Mai puțini angajați, salarii mai mari

Evoluția efectivului de salariați este una dintre cele mai importante concluzii ale datelor statistice.

În mai 2025, Alba avea 102.432 de salariați. Un an mai târziu, efectivul a coborât la 100.829.

Scăderea nu a apărut brusc. Datele indică o diminuare aproape continuă a efectivului pe parcursul perioadei analizate: de la 102.432 de salariați în mai 2025, la 101.506 în decembrie și apoi la 100.829 în mai 2026.

Așadar, în timp ce salariul mediu nominal a crescut, baza de salariați s-a restrâns.

Această combinație – mai puțini salariați și venituri nominale mai mari – indică o piață a muncii în care creșterea salarială nu este însoțită de o extindere a ocupării.

Ce spun cifrele despre economia județului

Datele pentru mai 2026 conturează o economie județeană în care industria și construcțiile au un rol important în susținerea nivelului salarial.

În același timp, agricultura și serviciile rămân sub media județului din punct de vedere al câștigurilor nete.

Important este și faptul că, pentru perioada ianuarie–iunie 2026, datele privind efectivul salariaților sunt disponibile doar la nivelul întregului județ, fără defalcare pe sectoare de activitate. Începând cu luna de referință iulie 2026, datele vor fi disponibile conform noii clasificări CAEN Rev.3, inclusiv prin recalcularea informațiilor pentru primele șase luni ale anului.

Prin urmare, o analiză sectorială completă a evoluției ocupării în 2026 va putea fi făcută după publicarea noilor serii statistice.

Creșterea salarială nu înseamnă automat și bunăstare

Unul dintre cele mai importante semnale ale comunicatului statistic este diferența dintre creșterea nominală a salariilor și evoluția câștigului real.

Salariul mediu net a crescut cu 5,8% față de mai 2025, însă indicele câștigului salarial real raportat la aceeași lună a fost de 95,43%.

Cu alte cuvinte, majorarea salarială nominală nu s-a tradus într-o creștere similară a puterii de cumpărare.

Pentru angajatul obișnuit, cifra de 5.041 de lei net poate arăta mai bine decât cea de anul trecut. Dar ceea ce contează în final este cât poate cumpăra acel salariu. Iar indicatorul real arată că presiunea prețurilor continuă să erodeze veniturile.

foto: afrhivă (cu rol ilustrativ)

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