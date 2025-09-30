Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară. Care este motivul
Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară
Marți, 30 septembrie 2025, a fost amânată, din nou, judecarea dosarului lui Călin Georgescu. O decizie ar putea fi luată la finalul lunii octombrie 2025.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1, București, au decis să amâne din nou judecarea dosarului, neconsiderându-l o urgență. Aceasta este a doua amânare consecutivă a procesului. Inițial, validitatea rechizitoriului trebuia discutată pe 1 septembrie, dar și atunci ședința a fost amânată.
În prezent, din cauza protestului magistraților, judecătorii au hotărât că vor judeca până la încheierea acestuia doar cazurile de urgență majoră care vizează drepturi și libertăți fundamentale (precum arestări preventive sau prelungiri de măsuri preventive).
O decizie importantă legată de dosar va fi luată la finalul lunii octombrie 2025, când se va hotărî dacă se prelungește sau se înlocuiește măsura controlului judiciar în vigoare, potrivit Antena 3 CNN.
Reamintim că Georgescu a fost pus sub control judiciar în acest dosar încă din luna februarie 2025.
Măsura a fost ulterior prelungită.
