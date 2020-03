Problema locurilor de parcare din Alba Iulia, între: asumare și neasumare; viziune și lipsă de viziune

Am găsit sub ștergătorul de parbriz al mașinii mele un flyer, pus de cineva din cadrul Primăriei Alba Iulia, prin care mi se pune în vedere faptul că ”începând cu data de 16 martie 2020, se va introduce sistemul de plată pentru parcările publice din Alba Iulia”, dar mă și asigură că ”sumele colectate din parcări vor fi folosite pentru dezvoltarea orașului”. Se mai spune că stfel, îi ajutăm ”să facă din Alba Iulia un oraș mai atrăgător pentru comunitate și turiști și mai prietenos cu mediul”.

Legat de utilizarea sumelor de bani proveniți din taxarea locurilor publice de parcare, îi întreb pe reprezentanții administrației publice locale din Alba Iulia: dacă sumele de bani proveniți din taxarea locurilor publice de parcare, pot fi utilizați în alte scopuri decât pentru amenajarea și crearea de noi locuri de parcare?

Eu am participat la acea consultare publică privind taxarea parcărilor publice, a cărei oră de începere a fost schimbată în ultima zi, unde am participat 3 cetățeni care am aflat de această consultare și aproximati 10-15 cetețeni care erau angajați în diverse departamente/birouri/servicii din cadrul Primăriei Alba Iulia. Proiectul de hotărâre era susținut de către domnul, pe atunci viceprimar, Gabriel Pleșa, care încerca să ne convingă cât de bună/necesară și viabilă era taxarea locurilor de parcare, deși inițiatorul era domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Paul Voicu. Noi i-am cerut să fie retras acel acel proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a consiliului Local Alba Iulia, însă tot domnul Viceprimar Gabriel Pleșa a susținut în sedința Consiliului Local Alba Iulia, necesitatea votării acestui proiect de hotărâre. Acest regulament privind parcările publice, a fost votat de majoritatea din Consiliul Local Alba Iulia.

Soluția nu este să taxăm orice și oricum, numai cu scopul de a mai încasa de undeva niște bani, fără să fi creat locuri noi de parcare, fără să existe o evidență clară a numărului actual de locuri de parcare pe raza UAT Alba Iulia, fără să ai o evidență a numărului de autovehicule din Alba Iulia, fără să fi făcut consultări publice reale cu cetățenii, etc..

Într-o logică firească, consider că problema locurilor pentru parcare trebuie soluționată în următorii pași:

– identificarea, amenajarea și inventarierea tuturor locurilor de parcare de pe raza UAT Alba Iulia;

– crearea de piste de bicilete și de locuri pentru parcarea acestora.

– organizarea de dezbateri/consultări publice în toate zonele de Alba Iulia, in vederea identificării diferitelor situații cu particularitățile specifice fiecărei zone, a solicitărilor și propunerilor cetățenilor;

– întocmirea unor noi regulamente, care să fie armonizate, pentru parcările rezidențiale și publice;

– supunerea spre consultare/dezbatere publică reală, a celor două regulamente;

– stabilirea unor abonamente anuale cu o valoare minimă pentru persoanele cu domiciliul/reședința în Alba Iulia;

– stabilirea unor tarife orare de parcare diferențiate pe zone, pentru persoanele fără abonamente;

– construirea de locuri pentru parcare subterană în oraș, precum și de locuri de parcare supraterană/subterană la periferia orașului;

Gheorghe Beleiu

Candidatul PRORomânia Alba la Primăria Municipiului Alba Iulia