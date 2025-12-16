Primul caz de trichineloză depistat la un porc domestic, sacrificat într-o gospodărie din Mihalț: 9 persoane s-au îmbolnăvit în aceeași comună în urmă cu 5 ani, după ce au consumat carne infestată
Un caz de trichineloză a fost depistat recent la un porc domestic sacrificat într-o gospodărie din comuna Mihalț, județul Alba, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acest an.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba atrage din nou atenția asupra obligativității efectuării examenului trichineloscopic înainte de consumul cărnii provenite de la porcii sacrificați în gospodăriile populației, pentru a preveni riscul de îmbolnăvire. Carnea obținută în urma sacrificărilor tradiționale este destinată exclusiv consumului familial, fiind interzisă comercializarea acesteia.
În cazul depistat în comuna Mihalț, probele prelevate au fost analizate, iar familia nu a consumat carnea infestată cu Trichinella. Carnea provenită de la animalul infestat a fost neutralizată. Diagnosticul a fost stabilit de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit și confirmat ulterior de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba.
Acesta este al doilea caz de trichineloză depistat în județul Alba în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, primul fiind identificat la începutul lunii decembrie, la un porc mistreț.
Reamintim faptul că, în anul 2020, nouă persoane din comuna Mihalț s-au îmbolnăvit după consumul de carne infestată, provenită de la un porc sacrificat în gospodărie fără efectuarea controlului sanitar-veterinar. Sacrificarea porcilor în gospodărie și consumul cărnii fără verificarea stării de sănătate a animalului poate avea consecințe grave asupra sănătății consumatorilor.
Examenul trichineloscopic poate fi efectuat la cabinetele medicale veterinare private, la medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, precum și în cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.
DSVSA Alba recomandă consumatorilor să achiziționeze carne de porc doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. În cazul sacrificării porcilor în gospodărie, pentru consum familial, efectuarea examenului trichineloscopic este obligatorie.
Trichineloza este o boală parazitară transmisibilă la om prin consumul de carne infestată cu larve ale paraziților din genul Trichinella. Infestarea animalelor nu determină apariția unor semne clinice vizibile, motiv pentru care porcii infectați pot părea sănătoși.
Până la efectuarea examenului trichineloscopic, este strict interzis consumul oricărui produs obținut de la porcul sacrificat, inclusiv urechi, șorici sau alte preparate. Examinarea este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului
Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a fost dotat cu două echipamente medicale de ultimă generație, un RMN și un ecograf, achiziționate printr-o investiție de aproximativ 7,3 milioane de lei, finanțată în mare parte din […]
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand Un accident rutier a avut loc astăzi, pe Bulevardul Ferdinand, atunci când două autoturisme s-au ciocnit, în jurul orei 15:30. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Din fericire, persoanele implicate în incident nu au fost rănite și nu au avut nevoie […]
19 decembrie 2025 | „Fă RAI din ce ai”, evenimentul caritabil la Alba Iulia pentru Sebastian Coman, un tânăr cu probleme medicale serioase
19 decembrie 2025 | „Fă RAI din ce ai”, evenimentul caritabil la Alba Iulia pentru Sebastian Coman, un tânăr cu probleme medicale serioase În apropierea sărbătorilor de iarnă, Alba Iulia devine, din nou, un loc al solidarității și al speranței. Vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților, va […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis”
Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis” Economistul Cristian Păun critică dur politica de plafonare...
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat...
Știrea Zilei
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri...
VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții...
Curier Județean
FOTO | Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului
Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului...
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand Un accident rutier a avut loc astăzi, pe...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...