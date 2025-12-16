Primul caz de trichineloză depistat la un porc domestic, sacrificat într-o gospodărie din Mihalț: 9 persoane s-au îmbolnăvit în aceeași comună în urmă cu 5 ani, după ce au consumat carne infestată

Un caz de trichineloză a fost depistat recent la un porc domestic sacrificat într-o gospodărie din comuna Mihalț, județul Alba, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acest an.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba atrage din nou atenția asupra obligativității efectuării examenului trichineloscopic înainte de consumul cărnii provenite de la porcii sacrificați în gospodăriile populației, pentru a preveni riscul de îmbolnăvire. Carnea obținută în urma sacrificărilor tradiționale este destinată exclusiv consumului familial, fiind interzisă comercializarea acesteia.

În cazul depistat în comuna Mihalț, probele prelevate au fost analizate, iar familia nu a consumat carnea infestată cu Trichinella. Carnea provenită de la animalul infestat a fost neutralizată. Diagnosticul a fost stabilit de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit și confirmat ulterior de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba.

Acesta este al doilea caz de trichineloză depistat în județul Alba în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, primul fiind identificat la începutul lunii decembrie, la un porc mistreț.

Reamintim faptul că, în anul 2020, nouă persoane din comuna Mihalț s-au îmbolnăvit după consumul de carne infestată, provenită de la un porc sacrificat în gospodărie fără efectuarea controlului sanitar-veterinar. Sacrificarea porcilor în gospodărie și consumul cărnii fără verificarea stării de sănătate a animalului poate avea consecințe grave asupra sănătății consumatorilor.

Examenul trichineloscopic poate fi efectuat la cabinetele medicale veterinare private, la medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, precum și în cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.

DSVSA Alba recomandă consumatorilor să achiziționeze carne de porc doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. În cazul sacrificării porcilor în gospodărie, pentru consum familial, efectuarea examenului trichineloscopic este obligatorie.

Trichineloza este o boală parazitară transmisibilă la om prin consumul de carne infestată cu larve ale paraziților din genul Trichinella. Infestarea animalelor nu determină apariția unor semne clinice vizibile, motiv pentru care porcii infectați pot părea sănătoși.

Până la efectuarea examenului trichineloscopic, este strict interzis consumul oricărui produs obținut de la porcul sacrificat, inclusiv urechi, șorici sau alte preparate. Examinarea este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați.

